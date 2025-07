Los partidos del Toluca serán transmitidos por dos televisoras tanto en México como en Estados Unidos, así como por otra empresa. Luego de darse a conocer el anuncio, los Diablos indicaron cuáles serán los canales de TV y por streaming por los que irá cada encuentro de local.

El Toluca subrayó que, con esta decisión, les ayudará a llegar aún mejor a todos y cada uno de sus aficionados.

Imagen intermedia

LOS PARTIDOS DEL TOLUCA SE VERÁN POR ESTOS CANALES:

JORNADA PARTIDO SE VERÁ POR:

1 Toluca vs Necaxa Vix

3 Toluca vs Tigres Canal 7

5 Toluca vs. Pumas Canal 5

8 Toluca vs Puebla tubi

10 Toluca vs. Monterrey Canal 5

11 Toluca vs. Mazatlán tubi

13 Toluca vs. Querétaro Canal 7

15 Toluca vs. Pachuca Canal 7

17 Toluca vs. América Canal 5

El Toluca tratará de revalidar el título del Clausura 2025 de la Liga MX, luego de vencer al América en la final que se disputó en el Estadio Nemesio Diez.

Hace unos días, los Diablos presentaron su uniforme en el que destaca el dorado, en honor al campeonato que consiguieron.