DURANGO, DGO.- A fin de para incorporar programas de inclusión digital, medidas contra el acoso laboral y la promoción del liderazgo femenino en comunidades rurales e indígenas, la diputada Mayra Rodríguez Ramírez, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, presentó la iniciativa para reformar la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado.

“La igualdad no se pide, se legisla; no se posterga, se impulsa; no se discute, se garantiza”, expresó durante la sesión de la Comisión Permanente, al agregar que se busca alinear la legislación local con tratados internacionales como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará.

La legisladora panista subrayó que, aunque se han logrado avances importantes, la desigualdad persiste en nuevas formas, como la exclusión digital, la violencia en los espacios laborales y la invisibilidad de las mujeres rurales e indígenas.

“No basta con reconocer estos problemas; el Estado debe enfrentarlos con acciones claras, firmes y efectivas”, afirmó.

“La democracia solo se fortalece cuando es paritaria, cuando es justa y cuando es incluyente”, sostuvo Rodríguez Ramírez, al reiterar el compromiso del PAN con una política pública transversal y con perspectiva de género.

La diputada panista recalcó que estas acciones no son concesiones, sino obligaciones del Estado en la búsqueda de justicia social.

Afirmó que Durango no puede quedarse atrás. “No podemos permitir que el avance tecnológico y el desarrollo social se conviertan en nuevas formas de exclusión. Al contrario, deben ser herramientas de igualdad, puentes de inclusión y motores de justicia”.

Finalmente hizo un llamado a las demás fuerzas políticas para respaldar la iniciativa y convertirla en una herramienta de transformación, ya que una sociedad que impulsa a sus mujeres, es una sociedad que nunca se detiene.