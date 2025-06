El huracán Erick tocó tierra en Oaxaca la mañana de este jueves, en el municipio de Santiago Pinotepa Nacional, a unos 340 kilómetros de la capital del Estado. Lo hizo con categoría 3, y una potencia en sus vientos de hasta 205 kilómetros por hora y rachas que alcanzaron los 250. Unas horas antes, alcanzó la categoría 4 y se fue degradando poco a poco hasta adentrarse en el territorio oaxaqueño y convertirse en una tormenta tropical. El saldo, según los primeros reportes de las autoridades locales y federales, fue “blanco”, es decir, durante las primeras horas no se registraron pérdidas de vidas humanas ni desaparecidos. Sin embargo, durante la noche de este jueves, fueron confirmadas las muertes de un hombre y de un niño, en Guerrero y en Oaxaca. En menos de 24 horas, el Gobierno habilitó cientos de albergues y desplegó más de 30.000 elementos de seguridad para preparar y apoyar a la población ante el peligro del ciclón. En la memoria colectiva mermó el recuerdo de los graves daños que, en 2024 y 2023, provocaron los huracanes John y Otis en esas mismas costas.

Las dos víctimas confirmadas por las autoridades son, en Oaxaca, un hombre que tras el paso del ciclón murió al recibir una descarga eléctrica mientras ayudaba a retirar cables de alta tensión, en el municipio de San Pedro Pochutla. También se confirmó la muerte de un niño de dos años de edad que ha sido arrastrado por la corriente de un río, en Guerrero.

“No estamos solos”, decía la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, unas horas antes de que Erick tocara tierra en la parte sureste de su estado. Se refería a los más de 18.000 elementos que el Gobierno Federal envió al sur de México, de forma preventiva —que luego superaron los 30.000 en total— para responder a las necesidades que la población reclamara. Desde el pasado 15 de junio, las redes sociales del Gobierno de Guerrero comenzaron a informar sobre la zona de vigilancia cuando aumentaron las probabilidades de que la tormenta número cinco, que se acercaba al Pacífico, se convirtiera en huracán. “Ya nos quedó la experiencia de Otis, debemos seguir las recomendaciones”, escribió una ciudadana en las redes de la gobernadora.

En menos de 12 horas, Erick evolucionó de categoría 1 hasta la categoría 4. Aunque al acercarse a las costas impactó tierra con categoría 3. El rápido avance en su peligrosidad y potencia recordó por momentos ese mismo rango de tiempo en el que, dos años antes, en 2023, Otis entró a las costas con categoría 5, la más alta en la escala de Saffir-Simpson, azotando con toda su furia a Guerrero. También, aunque menos letal, volvió lo sucedido en septiembre pasado, con el huracán John, un ciclón que tocó tierra dos veces: la primera con categoría 3 —dejando a su paso 270.000 afectados y 23 personas muertas— y que una vez degradado volvió a tierra como tormenta tropical.

Los meteorólogos José Martín Cortés y Christian Domínguez, han coincidido en que lo relevante sobre Erick es su potencia, apenas iniciada la temporada de huracanes de este año —que comenzó el 15 de mayo y terminará el 30 de noviembre—. Es decir, que los huracanes más potentes suelen darse al final de la temporada, por los meses de septiembre y octubre, como fue el caso de John y de Otis. En junio estos fenómenos no suelen ser tan potentes.

Domínguez, además, ha destacado que se prevé que en este 2025 se formen entre 13 y 19 ciclones tropicales, cuando el promedio histórico —en 30 años de registros— es de 16.

La diferencia con respecto a los resultados tras la tragedia, parece haber radicado, además de que Erick no representaba un potencial tan destructivo como el de Otis, en la colaboración de los Gobiernos de Oaxaca y de Guerrero con la dirección nacional de Protección Civil y el seguimiento de cerca de la presidenta Claudia Sheinbaum, que desde la cumbre del G7 en Canadá, advirtió en sus redes sociales sobre el peligro que comenzaba a representar la todavía tormenta tropical, en la mañana del 17 de junio: “Hay probabilidades de que evolucione a huracán categoría 2 y toque tierra mañana miércoles. Pedimos a toda la población de las costas de Chiapas, Oaxaca y el sur de Guerrero que estén atentos a la información”, escribió entonces.

Perifoneo en las calles de Guerrero, desde varios días antes de la llegada del huracán, la habilitación de albergues en los municipios más vulnerables, conferencias y transmisiones diarias durante esta semana y traslado de algunas familias hacia refugios, fueron parte de la estrategia que puso a salvo a miles de personas en los estados afectados.

Al menos desde el martes, las autoridades federales ya disponían de más de 8.000 miembros de la Defensa, 9.000 de Marina, 37 elementos de la Conagua y 91 equipos especializados para afrontar la llegada de Erick. Además de 665 elementos de la CFE que colaboran con 154 grúas y 51 torres de iluminación en la zona. En el conteo de los daños, este jueves, los elementos ya superaban los 30.000.

Además, la puesta en marcha de programas preventivos de parte de la Marina, Ejército mexicano, Defensa y de elementos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e incluso de la Secretaría de Comunicaciones, puso al alcance de la población herramientas para poder ponerse a salvo. “Reconocemos que hoy existe una mayor conciencia, una mayor cultura de la Protección Civil, muchos están haciendo caso de las recomendaciones”, se congratulaba la gobernadora de Guerrero.



Contraste: pérdida total para pescadores

Sin embargo, pese al alentador panorama que da un saldo blanco después de un huracán, algunos pescadores en Oaxaca han denunciado haber perdido sus medios de trabajo ante la fuerza de Erick.

En Puerto Escondido, la fuerza del mar se llevó por lo menos seis lanchas, y enterró a otras tantas, las olas destruyeron el muelle y la bodega de los pescadores locales. Aunque personal de la Marina se encuentra todavía limpiando las calles y las costas, los afectados denuncian no haber sido ayudados para salvaguardar su patrimonio. “Es el momento más difícil. Estamos sufriendo, todos los que vivimos del sector pesquero. No podemos trabajar, no sabemos para cuándo, los motores se dañaron. Queremos que nos pongan atención”, dice un pescador a las cámaras de medios locales. De fondo, una decena de lanchas lucen destruidas o semienterradas.

El sector turístico y pesquero esperan la mejoría del clima para poder retomar sus actividades. Las olas, durante la noche del miércoles, previo a la llegada de Erick, alcanzaron varios metros de altura y arrasaron con todo a su paso.