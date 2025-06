La cantante mexicana Alicia Villarreal ofreció una fuerte declaración sobre el episodio de violencia que vivió a manos de su esposo, el músico Cruz Martínez, la madrugada del 16 de febrero en su casa en Monterrey.

En una entrevista con un medio local, Villarreal reveló que fue la primera vez que el líder de Kumbia Kings actuó con tal nivel de agresividad.

Esa noche no podía permitirme que pasara algo más. Ya no. He soportado muchas cosas, como muchas mujeres, pero cuando sientes que tu vida está en peligro y estás frente a alguien que no puede controlarse, no puedes seguir permitiéndolo, expresó.



La cantante relató que Cruz Martínez intentó asfixiarla.

Sí me golpeó. Prácticamente pudo haberme dormido para siempre con sus propias manos. Fue un momento muy fuerte. No sé en qué estado mental estaba. Era una persona completamente fuera de sí, con una violencia que ya raya en lo enfermizo.

@sacaelchismecito TEMIA POR SU VIDA #AliciaVillareal relata el momento de agresion física que vivió a lado de #CruzMartinez en el #telediario con la licenciada #MariaJulia #famosos #espectaculos #farandula #chismes #polemica #mitotes sonido original – saca el Chismecito!!!

Villarreal dejó claro que no se trata de perdonar o no, sino de no permitir jamás que alguien atente contra su vida o su dignidad.

No sé si lo perdono, que lo perdone Dios. Lo que sí sé es que no voy a dejar que nadie llegue a sorprenderme con un ataque así. No sabía ni por qué estaba enojado, ni qué le hice. Eso fue lo que me impactó más y eso es lo que seguía procesando en esas horas.

Pese a la situación, la artista explicó que tuvo que cumplir con su presentación en la Feria Expo Monarca 2025, en Zitácuaro, Michoacán.

No podía dejar de presentarme. Si no, me hubiera quedado hospitalizada, asustada y abandonada en una cama, dijo.



Villarreal responde al gesto legal de Cruz Martínez

Semanas después del incidente, el pasado 28 de abril, Cruz Martínez apareció en público acompañado por Camille Vasquez, reconocida por haber sido la abogada de Johnny Depp en el caso contra Amber Heard. La presencia de Vasquez fue vista por muchos como una estrategia legal mediática.

Alicia Villarreal respondió con firmeza

No me intimida en lo absoluto. Yo estoy actuando como corresponde, por la vía legal y correcta. Y que quede claro, esta no es la primera vez que denuncio, subrayó.

Alicia Villarreal deja claro que no está dispuesta a guardar silencio ante la violencia y que su prioridad es protegerse y seguir adelante con su vida personal y profesional.