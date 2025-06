A la coalición de Morena, PVEM y PT “no le fue mal” en Durango y Veracruz, ya que ahora el oficialismo va a gobernar municipios con un mayor número de población, resaltó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Así, la mandataria minimizó los malos resultados electorales en esas entidades. Argumentó que en Durango, Morena y sus aliados pasarán de gobernar 15.4 a 33.05% de la población, mientras que la oposición pasará de gobernar 84.76 a 64.98% de la población.

En Veracruz, la coalición oficialista pasará de gobernar 60.03 a 65.01% de la población, mientras que la oposición pasará de gobernar 31.20 a 17.78% de la población.

“Entonces, así que digan ‘qué mal le fue a la coalición Morena, Verde, PT en Durango y Veracruz’, pues no, verdad, se gobierna más población y, en el caso de Veracruz, considerando al PT, que es parte de la alianza, son 112 municipios frente a 103. Entonces toda esta cosa que salieron hasta en el Wall Street Journal de ‘qué mal le había ido’, pues no, no le fue mal, estos son datos duros del PREP”, dijo.



‘Decepcionante’ participación de Andy López Beltrán en elecciones: The Wall Street Journal

No obstante, con el debut de Andrés Manuel López Beltrán como secretario de Organización de Morena, la coalición Morena-PVEM-PT perdió fuerza en los comicios municipales de ambas entidades del domingo 1 de junio, ya que, en Veracruz, pasó de gobernar 115 alcaldías, que ganó en 2021, a 112.

Además, en Durango, donde pasó de gobernar 20 a sólo 15 municipios, Morena perdió las elecciones en la capital, donde Andy, como se conoce a López Beltrán, había apoyado al candidato José Ramón Enríquez.

La presidenta hizo referencia a The Wall Street Journal porque el diario estadounidense endosó, además, la “decepcionante” participación registrada en las elecciones del domingo al segundo hijo del expresidente López Obrador.

Sheinbaum refrendó sus críticas al dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, quien, recordó, llamó a no votar abiertamente en la elección al Poder Judicial, sin embargo, los gobernadores del PAN votaron.

“O sea, que así mucha coordinación interna, pues no tienen, ¿verdad?”, dijo y agregó: “¿Cómo pueden decir que ‘fue poca gente 13 millones’? Es un ejercicio inédito. Es el doble de los que votaron por el juicio a expresidentes, que fueron 6.6 millones de personas”.