El Instituto Nacional Electoral (INE) reconoció que en algunos casos no se instalaron las casillas electorales porque los seguros con los paquetes de las boletas fueron violados y en algunos casos ya tenían un voto marcado.

Jorge Montaño Ventura, consejero del INE, comentó que al corte de las 14:00 horas de este 1 de junio, se habían instalado un 99.9 por ciento de las casillas, pero en diversos municipios de Chiapas se registraron anomalías que impidieron que la ciudadanía emitiera su voto.

Señaló que en 5 casillas de San Cristóbal de las Casas se sustrajeron los paquetes de boletas y posteriormente devueltas, pero ya estaban marcadas con el voto a favor de alguna candidatura.

Algo similar ocurrió en 3 casillas de Villaflores y otras 3 de Huehuetán, donde las boletas habían sido alteradas a favor de alguna candidatura, lo que imposibilito a los funcionarios abrir las puertas para que las personas entraran a emitir su sufragio.

“16 casillas no fueron instaladas: 5 casillas en el distrito 05 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde las boletas fueron sustraídas en algunos casos devueltas, pero ya llevaban una marca cada una de estas marcas. (…) 3 casillas en el distrito 10, Villaflores, Chiapas, donde los sellos fueron violados y las boletas ya estaban marcadas; 3 casillas en el distrito 13 en Huehuetán, Chiapas, por paquetes que fueron vulnerados por personas ajenas al Instituto”, dijo el consejero Montaño Ventura durante la sesión del Consejo General del INE.



Otras casillas no se instalaron por violencia o falta de funcionarios

El resto de las casillas que no pudieron instalarse fue por motivo de inseguridad o falta de funcionarios para recibir a la ciudadanía. De estas dos fueron en Chiapas, en Tonalá y Comitán de Domínguez; otra en Zitácuaro, Michoacán, y una más en Culiacán, Sinaloa.

En el caso particular de Sinaloa, medios locales difundieron que los paquetes de boletas que recibieron los funcionarios de casilla para el Distrito Judicial 2 ya estaban marcadas a favor de una candidatura.

Sobre esta otra incidencia, el árbitro electoral no confirmó si por este motivo se canceló la instalación de la casilla o si la información que se publicó ocurrió en Culiacán u otro estado de la República.

Se tiene previsto que las casillas cierren a las 18:00 horas, sin embargo, según dijeron las autoridades electorales, si hay personas formadas cuando se llegue la hora se les permitirá el paso a todas las personas que deseen emitir su voto.