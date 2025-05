El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, adelantó parte del contenido de su reunión con integrantes de la CNTE, en la que propondrá reducir aún más la edad de jubilación contemplada en la Ley del ISSSTE de 2007, como respuesta a las demandas del magisterio, que ya suma 14 días de protestas en la Ciudad de México.

“Claramente el gobierno esta poniendo opciones para ellos, de hecho hoy vamos a poner más opciones para lo que han pedido que es esto de la edad que siga bajando, entonces vamos a hacer ahí una propuesta”, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Los docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tienen programada una reunión con el secretario de Educación Pública, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a las 11:00 horas.

Sin embargo, este miércoles mantienen una nueva movilización, que se prevé inicie a la misma hora frente a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) hasta que el gobierno federal atienda sus demandas.

“Son dos grandes demandas: la reforma educativa —específicamente el ingreso, la promoción y el censo—. Resulta que es el compromiso número 27 de la presidenta, de los 100 compromisos que hizo al país. El número 27, claramente, es la desaparición de la USICAMM”, recordó.



Promesa pendiente: Sheinbaum aún no elimina la USICAMM

Desde el pasado 16 de agosto, Sheinbaum prometió que pondría fin a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), encargada de regular el ingreso, la promoción y el reconocimiento del personal docente en la educación pública; no obstante, dicha promesa aún no se ha cumplido.

“En octubre, la primera vez que nos reunimos con la comisión negociadora y la presidenta de la República, ella —Sheinbaum— les dijo: ‘A ver, vamos a resolver esto juntos. Es mi compromiso, pero no lo quiero hacer solo desde el gobierno; quiero que lo hagamos de manera conjunta, para que salga como los maestros desean’“, recalcó.

Al respecto, Mario Delgado indicó que, aunque la Secretaría de Educación Pública (SEP) llevó a cabo una consulta escuela por escuela con el objetivo de que todas las comunidades educativas pudieran expresar su opinión, no ha habido ninguna comisión por parte del magisterio para redactar conjuntamente una iniciativa, a pesar de que ya han transcurrido siete meses.

“El gobierno cumplió su compromiso de no presentar ninguna propuesta, y ahora dicen que no están de acuerdo. El movimiento democrático magisterial pide que se consulten las bases, que se escuche maestro por maestro para decidir cómo deben ser ahora las reglas de ingreso, promoción y reconocimiento del personal docente”, expresó.



¿Qué otras demandas ha planteado la CNTE además de la eliminación de la USICAMM?

Además de exigir la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha planteado otras demandas como:

La abrogación de la Reforma Educativa.

Eliminación del régimen de excepción laboral.

Aumento salarial de 100 por ciento directo.

Homologación de las prestaciones.

Reinstalación inmediata de trabajadores.

Aumento del presupuesto público a educación.

Desaparición de la UMA y cuentas individuales.

Justicia social y democracia sindical.