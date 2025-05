Gómez Piedra, inaceptable en caso Ayotzinapa.

By

– Ningún avance en indagación.

– CNTE, mesas y FobAfore.

– Berdegué: optimismo ganadero.

No se reportaron ayer en Palacio Nacional indicios de mayores avances en el caso de los normalistas de Ayotzinapa, que en cuatro meses más llevarán 11 años de desaparición forzada. Habrá de verse hoy, en la mañanera, si la presidenta Sheinbaum da a conocer algo distinto a la planicie en que se ha estacionado la búsqueda de verdad y justicia.

En todo caso, conforme a lo declarado por el vocero de los familiares de los 43, Melitón Ortega (Vidulfo Rosales está en recuperación, luego de una operación quirúrgica complicada), hubo más promesas de ahínco en la investigación y se comentó el uso de tecnologías modernas en la búsqueda.

Los familiares de los desaparecidos solicitaron la remoción del fiscal especial, Rosendo Gómez Piedra (titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa), no sólo por acusaciones judiciales de corrupción que en su contra se han enderezado, sino, sobre todo, porque no ha entregado ni remotamente los resultados que se podrían esperar (aunque justamente para ese estancamiento y retroceso fue nombrado en octubre de 2022).

Carece de confianza y legitimidad tal fiscal esquirol, que fue designado en el marco de las maniobras que el presidente López Obrador realizó para desmontar las instancias esperanzadoras de justicia en cuanto a los jóvenes de Ayotzinapa y otras víctimas de guerra sucia. Topado con el muro militar, el gobierno federal reculó y deshizo cuanto afectara intereses verde olivo. En ese proceso quitó a Omar Gómez Trejo, fiscal especial que contaba con el aval y la confianza de los familiares de los 43, y se nombró a Gómez Piedra, sin credenciales adecuadas para dar continuidad y elevación al encargo, sino justamente lo contrario.

Diríase que hay cierto movimiento en el tablero. La presidenta Sheinbaum reiteró la disponibilidad de las secretarías de Gobernación y de Educación Pública, con otros servidores públicos, para atender las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), cuyo órgano directivo a su vez sesionaba, a la hora de cerrar esta columna, para decidir si regresan o no a una mesa de negociación, que no a un diálogo directo con la Presidenta.

Los profesores buscan que la instancia sea “resolutiva” y que la sesión no se reduzca a repetir que no hay condiciones para derogar la Ley del Issste de 2007 y a insistir en propuestas ya antes presentadas. El gobierno federal busca atemperar el activismo del magisterio no oficialista y ajustar el tema de las pensiones a un fondo (¿FobAfore?) que compense lo que la banca privada aporte a cada pensionado desde las cuentas individuales (Afore).

El secretario mexicano de Agricultura, Julio Berdegué, emitió un comunicado pleno de optimismo respecto a la suspensión de exportaciones de ganado a Estados Unidos a causa del gusano barrenador. Según eso: “Acuerdan México y Estados Unidos medidas para la reapertura de la exportación de ganado, tras la visita de una misión de Estados Unidos en los próximos días”.

Pero la realidad es menos coincidente con el entusiasmo de Berdegué, pues no se fijó fecha para dicha “reapertura”, dejando todo a que “una misión del Departamento de Agricultura de Estados Unidos vendrá a México en los próximos días para revisar las medidas acordadas por ambos gobiernos y, a partir de su verificación, se levantará la suspensión de las exportaciones de ganado”. Es decir, todo dependerá de tal verificación, que podría reanudar las exportaciones… cuando el verificador lo decida (https://goo.su/dx7V).

Y, mientras Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, recibe la compensatoria noticia de que no se pedirá pena de muerte en su contra en Estados Unidos, lo cual parece ser uno de los pagos a recibir por haber entregado a Ismael Zambada, El Mayo, y por las declaraciones y delaciones que a conveniencia de sus captores pueda realizar próximamente, ¡hasta mañana!

