La influencer y modelo Alejandra Capetillo se casó el sábado 24 de mayo con Nader Shoueiry, un empresario libanés de 37 años, y uno de los momentos más emotivos fueron los votos en árabe que ella le dedicó.

La boda fue en una hacienda en Hidalgo y destacó por combinar tradiciones mexicanas y libanesas, como la comida y la música, lo cual reflejó las raíces culturales de ambos.

En abril, Ale y Nader se casaron por lo civil en Madrid, España, el país donde se conocieron y que ha sido clave en su historia. En uno de sus primeros encuentros, en un bar de Madrid, Nader pensó que Ale era de Marruecos, a lo que ella respondió con humor: “No hermano, soy latina, soy mexicana”.



Alejandra Capetillo sorprendió a Nader Shoueiry en la boda religiosa

Durante la celebración, que contó con un buffet libre de comida mexicana y libanesa, Alejandra sorprendió a todos con un gesto hacia su esposo: recitó parte de sus votos en árabe.

Se sabe poco sobre Nader, ya que prefiere mantenerse alejado del ojo público. Según su perfil en LinkedIn, habla varios idiomas, entre ellos inglés, francés y árabe.

Mientras les colocaban el lazo nupcial, símbolo de unión y amor en la tradición mexicana, Alejandra bromeó en inglés, y dijo entre risas: “I’m sorry if you dont understand. I’m sorry if I sound a bit robotic, but, I ‘m trying to do my best” (“Perdón si no lo entienden, y me disculpo si sueno algo robótica, pero estoy tratando de hacerlo lo mejor que puedo”).

Luego, ella dijo sus votos en árabe, mientras trataba de no llorar y sus palabras fueron recibidas por aplausos de los asistentes.



¿Qué le dijo Alejandra Capetillo a su esposo en árabe?

Más tarde, en una entrevista con la revista Hola, explicó que trabajó durante un mes para decir esas palabras a su esposo:

“Estuve practicando un mes entero. Fue un momento espectacular y mi sorpresa para él. Todos los invitados estaban llorando. Yo estaba nerviosa de pronunciar bien y sí creo que todos me entendieron por qué veíamos a todos llorar. Yo la verdad estaba muy concentrada, pero me dijeron que los vieron a todos llorar”.

Según la hija de Bibi, lo que dijo fue un agradecimiento a su unión: “Le dije lo mucho que lo valoro y que agradezco que me haya escogido a mí como su compañera de vida. Nader también hizo unos votos con mucho amor y compartiendo el gran cariño que nos tenemos”.

Esta no es la primera vez que Ale Capetillo pronuncia el idioma árabe, pues en una ocasión anterior, visitó Líbano, el país de origen de Nader, y pudo practicar el idioma de mejor forma, con la ayuda de su esposo, y hasta grabó un video de ‘get ready with me’ en donde incorporo palabras en árabe.



El baile de Alejandra y Eduardo Capetillo en la boda

Otro de los momentos más emotivos de la boda fue el baile entre Alejandra y su padre Eduardo Capetillo. Juntos compartieron una canción muy especial: ‘Hoy tengo que decirte papá’, del álbum debut de Timbiriche, la banda de la que él formó parte.

Aunque Eduardo Capetillo aún estaba en Timbiriche cuando se lanzó la canción en 1982 (ya que se unió al grupo en 1985), Alejandra contó que ‘Hoy tengo que decirte papá’, es una canción que siempre le cantaba a su padre, y por eso le pareció perfecto bailarla con él el día de su boda.

Alejandra y Eduardo Capetillo bailaron el éxito de 1982 de Timbiriche: ‘Hoy tengo que decirte papá’. (Foto: Especial / Instagram: @alecapetilloga)

“Dos semanas antes de la boda, un día íbamos en el coche y me salió la canción “Hoy tengo que decirte papá” un clásico de Timbiriche. Nos volteamos a ver los dos con los ojos llorosos y dijimos que esa era la canción para la boda”.

Además, también bailaron al ritmo de ‘This Will Be (An Everlasting Love)’, el exitoso tema de Natalie Cole incluido en su álbum Inseparable de 1975.