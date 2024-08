La oposición ha perdido la última batalla. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha terminado con la polémica de la sobrerrepresentación en el Congreso. La máxima autoridad en la materia ha declarado infundados los argumentos presentados por PAN, PRI, MC y otros movimientos opositores sobre la presunta ilegalidad de la supermayoría del bloque oficialista. Los magistrados han ratificado este miércoles que Morena y sus aliados del PT y del PVEM tengan el 73% de la Cámara de Diputados. Con ello, supera la mayoría calificada indispensable para hacer enmiendas a la Constitución sin negociar con la oposición. La más inmediata será la polémica reforma judicial.

El magistrado Felipe de la Mata, en quien la oposición puso sus esperanzas para tener el voto de diferencia, ha sido el artífice del proyecto con el que se convalida el reparto de espacios de representación proporcional, conocidos como plurinominales en la Cámara de Diputados y en el Senado, aprobado ya por el Instituto Nacional Electoral (INE) la semana pasada. Los argumentos de la tesis consideran infundados las denuncias de que la distribución de las curules y escaños debió realizarse por coalición y no por partido, como establece la Constitución, así como en la ilegalidad de que una fuerza política tenga poder de hacer cambios a la Constitución sin freno. La tesis del magistrado rechaza el excedente de legisladores oficialistas y sostiene que hay equilibrio, no se devalúa el voto de la oposición y no hay partidos sobrerrepresentados.

Con los votos de la magistrada presidenta Mónica Soto y los magistrados Felipe Fuentes, Reyes Rodríguez y Felipe de la Mata a favor del proyecto, el tribunal ha mantenido el criterio aplicado desde hace 15 años, amparado en la legislación electoral que libera a las coaliciones de los límites impuestos por la Constitución. La magistrada Janine Otálora, ha sido la única en rechazar la distribución. “La sobrerrepresentación erosiona los controles institucionales y compromete la estructura constitucional”, dijo en su exposición. En su análisis ha considerado que la Sala Superior debe analizar detenidamente su línea jurisprudencial sobre la interpretación de los artículos constitucionales que establecen que ningún partido político puede tener más de 300 diputados.

Con esta confirmación Morena y sus aliados podrán consumar la reforma al Poder Judicial, que propone que jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte sean electos en las urnas por voto directo. A este cambio se suman otras 16 enmiendas constitucionales enviadas por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en febrero. Estos cambios implican, entre otras, ceder el control total de la Guardia Nacional al Ejército, la extinción de siete órganos y entes reguladores y modificaciones al sistema de pensiones.

Morena contará con 236 diputados, colocándose como la primera fuerza política; el Verde, 77; el PAN, 72; el PT, 51; el PRI, 35; MC, 27; el PRD, uno, más un último curul que corresponde a un legislador independiente. En suma el bloque oficialista contará con 364 diputados, 30 diputados por encima de los 334 votos, los dos tercios que forman la mayoría calificada. Con este fallo se debilitan los contrapesos en la Cámara de Diputados. La oposición en conjunto tendrá el 27% del órgano legislativo, insuficiente para alcanzar el 33% de firmas que solicita la Corte para que las minorías puedan impugnar una reforma mediante la figura de Acción de Inconstitucionalidad. La oposición se queda con 127 legisladores, lejos de los 165 necesarios para impugnar reformas.

El máximo tribunal también ha validado la conformación que el INE hizo del Senado. En este órgano legislativo Morena contará con 60 senadores; el PAN, 22; el PRI, 16; el Verde, 14; el PT, 9; MC, 5, y el PRD, 2. Así, el bloque oficialista tiene 83 legisladores, solo a tres escaños de tener mayoría calificada en la Cámara alta. Sin embargo, la mañana de este miércoles se oficializó el salto al oficialismo de los dos únicos senadores que alcanzó el PRD, José Sabino Herrera, de Tabasco, y Areli Saucedo, de Michoacán. Con ello se quedan solo a un voto de alcanzar los dos tercios de los escaños del Senado, 86 votos indispensables para consumar la aprobación de las reformas constitucionales.