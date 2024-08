Alejandra Valencia estalla contra CONADE; le bajaron su beca tras ganar medalla olímpica

By

Alejandra Valencia, quien consiguió la medalla de bronce en los Juegos de París por equipos en el Tiro con Arco femenil, se llevó una gran sorpresa cuando fue a firmar la documentación de su beca, la misma que rebajaron tras ganar la presea.

“Vine a firmar la documentación de mi beca y me entero que por las reglas de operación que rigen a @CONADE me bajaron mi beca después de la medalla. No pues muchas gracias”, expresó Alejandra Valencia a través de la red social “X”.

A su vez, en Instagram complementó su enojo contra la CONADE y apuntó que a pesar de que le bajen la beca, le tiene que seguir pagando a su equipo para seguir mejorando.

“Y aunque me bajen la beca debo seguir pagando a mi preparador físico y psicóloga para seguir mejorando… Y así como pues”, expresó.

Alejandra Valencia, junto a Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez, consiguieron la primera medalla para México en los Juegos de París. Vencieron a los Países Bajos para hacerse con la presea de bronce.

LOS RESULTADOS DE ALEJANDRA VALENCIA EN LOS JUEGOS DE PARÍS

– Medalla de bronce en Equipos femenil.

– En individual cayó en Cuartos de final.

– En equipos mixtos cayó en Octavos de final.