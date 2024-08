Tigres presentó a sus refuerzos: “Son nuestras mejores opciones”

Los Tigres de la UANL presentaron de manera oficial a sus cuatro refuerzos para el torneo Apertura 2024 de la Liga MX, siendo Gerardo Torrado el encargado de anunciar las nuevas incorporaciones.

El vicepresidente deportivo felino reconoció que son las mejores opciones que tenían para reforzar, considerando que todos son de carácter defensivo, tales como Joaquim Pereira, Rafael Guerrero, Osvaldo Rodríguez y Fernando Tapia. Además, no descartó la llegada de un elemento más de cara al cierre del mercado.

Hoy las necesidades que teníamos eran estas y entendíamos que son nuestras mejores y adecuadas opciones para incorporar al equipo, pero la ventana de fichajes está abierta y si hay una oportunidad que nos permita traer un jugador de renombre o algún otro que veamos y cubra las necesidades que tengamos”, expresó el directivo.

Asimismo, dejó abierto el futuro de Rafael Carioca con los regios, quien expira su contrato el próximo mes de diciembre y es muy probable que pueda salir del equipo.

De Rafa (Carioca) ha sido muy importante dentro de los objetivos conseguido anteriormente, lo platicaremos con él para ver cuáles son sus deseos y sobre eso analizaremos qué es lo mejor para el equipo y se tomará una decisión al respecto”, agregó.

Dentro de lo más relevante que dijeron los fichajes fueron las palabras de Osvaldo Rodríguez, último elemento en incorporarse como refuerzo a Tigres, quien reconoció no poderse negar a un proyecto como el de los felinos.

A Tigres no se le puede decir que no, me llena de orgullo y me emociona comisario vestidor con jugadores de jerarquía y que mejor estar con ellos a la par y sumar mis cualidades y apuntar a estar arriba. Realmente representa un gran salto y me da emoción compartir vestidor con gente de tanta calidad, me suma y quiero sumarme a eso, crecer y Tigres es un equipo muy ganador, que mejor que estar a la par, compartir eso”, sentenció.