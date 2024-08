Hamilton sabe el por qué de sus problemas en clasificaciones: “Soy cabezota”

La presente temporada ha resultado la más complicada para Lewis Hamilton, en términos de clasificación. El piloto inglés había batallado con tener buenas clasificaciones a lo largo del año, su compañero en Mercedes, George Russell, logró ponerse por delante de él en 10 ocasiones, por sólo cuatro del siete veces campeón de Fórmula 1.

Teniendo en cuenta esto, Lewis analizó la situación y llegó a una conclusión. Según sus palabras para Racing News 365, el estilo de manejo que optó en los días de clasificación no fue el adecuado para poder lograr los mejores tiempos.

Soy cabezota, sigo intentando pilotar como quiero, pero me doy cuenta de que no siempre funciona. Por ese motivo intento hacer más ameno mi camino, pero no ha funcionado tan bien. Aún en este momento de mi carrera, creo que como piloto, tienes que adaptarte y entender que a veces la forma de afrontar algunas cosas no es perfecta. Tienes que mirar formas en las que puedas mantener la esencia de lo que te ha hecho tan bueno como piloto para así seguir consiguiendo lo que necesito conseguir.

Si alguien sabe de reinventarse, ese es Lewis Hamilton; un piloto tiene que estar en constante actualización y abierto a nuevas cosas en una Fórmula 1 que evoluciona más y más. Los autos cambian, los pilotos deben adaptarse y cambiar también para poder sacar su mejor conducción en el monoplaza.

Al final, como pilotos, deberíamos ser capaces de pilotar cualquier cosa y creo que podemos. En algunas situaciones, algunos pilotos lidian mejor que otros y necesitan un periodo más corto de tiempo para adaptarse, otros necesitan más, pero no diría que ha sido un desastre.

