Sus compañeros reporteros y periodistas locales y sus amigos lo tienen claro: pasaron tres años, siete meses y diez días para que tuvieran noticias del reportero de la fuente de Seguridad —o nota roja— Víctor Manuel Jiménez Campos, de entonces 38 años de edad, después de que el pasado 1 de noviembre de 2020 no se volviera a tener noticias de él cuando se fue a cubrir un partido de béisbol entre los municipios de Celaya y Villagrán en el Estado de Guanajuato. La Fiscalía del Estado ha comunicado a su familia finalmente el hallazgo de sus restos en un pozo de agua abandonado en la comunidad de San Isidro de Elguera, en el que presuntamente se encontraron los restos de otras personas, además de las del reportero.

Jiménez Campos trabajaba como periodista de la fuente de Seguridad en Guanajuato y había colaborado también para medios locales, desde el 2017, como las páginas de noticias Nota Roja Celaya Guanajuato y Digital Noticias. Era reportero del medio Rotativa Digital de Guanajuato, en Celaya —en 2020— cuando sus familiares y colegas lo reportaron como desaparecido después de que dejó de responder a sus llamadas y mensajes mientras se encontraba en un campo de béisbol. Según reportaron en su momento medios locales, fueron sus propios amigos y colegas quienes llevaron a cabo una búsqueda, horas después de no recibir noticias de él, en la que encontraron ropa y uno de sus zapatos con rastros de sangre. La familia del reportero, interpuso la denuncia por su desaparición el 4 de noviembre.

“Para las personas que no saben de qué trata, es simple, Víctor, ‘el Gordo’ de cariño, fue reportero en la página de Nota Roja Celaya Gto, después en Digital Noticias y finalmente en Rotativa Digital de Guanajuato, un poco menos de cuatro años, día a día, juntos, cubriendo la nota roja ¿recuerdas Vic? Cuantas aventuras, amigo, cuantas adversidades, cuantas risas, cuántos momentos tan chingones”, ha escrito en su página de noticias su amigo, el periodista Luis Ruiz Sierra, quien confirmó a través de ese medio que la Fiscalía del Estado había contactado a la familia de Jiménez Campos para comunicar el hallazgo y entregar los restos.

Sin embargo, la Fiscalía no ha dado más detalles sobre el caso del periodista, y tampoco hay indicios de que su trabajo tuviera que ver con su desaparición y muerte.

A casi diez días de la desaparición de Campos, algunos medios trataron de presionar a las autoridades para que llevaran a cabo una investigación exhaustiva sobre su desaparición, no octante, no hubo una respuesta rápida, según ha constado en el pronunciamiento de amigos y colaboradores. Cerca de esa fecha, Verónica Espinosa, integrante del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato, increpó: “El periodista Víctor Manuel Jiménez Campos se encuentra desaparecido desde hace nueve días en Celaya, sin que a la fecha la autoridad estatal haya generado una ficha para su búsqueda”.

Además, Espinosa hizo un recuento de la forma en la que la comunicación llegaba a cuenta gotas—aun cuando ya había pasado más de una semana— por parte de las autoridades: “Sabemos que su esposa presentó una denuncia ante el Ministerio Público el miércoles y que desde entonces se supone que lo están buscando. Nosotros no teníamos ninguna información, ni de la Fiscalía, de que había un periodista desaparecido; me parece muy grave que ni siquiera en el Consejo Estatal de Protección hayamos tenido esa información de parte de la Fiscalía, que no haya una ficha de búsqueda”.

Justo por esos días —ocho después de la desaparición de Campos— la madrugada del 9 de noviembre de 2020, el reportero Israel Vázquez Rangel fue asesinado a tiros en Salamanca (a poco más de 40 kilómetros del lugar en donde desapareció Campos unos días antes) cuando recibió el llamado del hallazgo de restos humanos en una carretera del Estado. “Había una noticia policiaca por cubrir, y cualquier reportero de la fuente se habría presentado en respuesta a ese punto de Salamanca. Pero la trampa tenía dedicatoria: estaba destinada a Israel, quien a sus 31 años era ya un popular periodista de la fuente, rostro del diario digital El Salmantino, con miles de personas que seguían las transmisiones que desde Facebook efectuaba para reportar hechos delictivos, día con día”, publicó Proceso, en una crónica de 2023, cuando ya era oficialmente conocido que Vázquez Rangel había sido el blanco de un ataque que iba dirigido hacia él para acabar con su vida.

El Estado de Guanajuato es desde hace cinco años la entidad del país con más asesinatos. Cada año, supera los 3.000, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hasta mayo de este 2024, ya sobrepasaba los 1.000 homicidios dolosos. El Estado lleva meses acumulando masacres: desde los seis estudiantes de Medicina de Celaya, los 11 jóvenes de una posada navideña en Salvatierra, a la cacería sin fin de policías en el Estado.

Este mismo domingo, un grupo de sicarios entró en una casa de la calle Pénjamo, en León, y asesinó a cuatro mujeres, un niño de dos años y un bebé. La masacre conmocionó a ese Estado, sumergido en una espiral de violencia. Pero la aparición de un video de una cámara de seguridad ha multiplicado las preguntas sobre esa noche. Cinco minutos antes de la matanza, elementos de la Guardia Nacional salieron de esa vivienda cargando una bolsa.