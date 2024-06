El presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este jueves 6 de junio desde Palacio Nacional.

No hay transmisión humano-humano: Jorge Alcocer sobre muerte de gripe aviar en México

Luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) informará el primer fallecimiento de un hombre de 59 años en el Estado de México relacionada con la gripe aviar AH5N, el secretario de Salud, Jorge Alcocer aseguró que no hay evidencia de una transmisión humano-humano.

“Se le tomaron varias muestras, pero básicamente en una de ellas se encontró el virus AH5N que esta ligado a la gripe aviar y que desde luego puede ser un aviso epidemiológico”, indicó.

El paciente ingresó al INER por padecimientos de otro tipo. [Fotografía. Especial]

Sin embargo, aseguró que el paciente ingresó al INER por padecimientos de otro tipo por lo que descartó un brote de la cepa de la gripe aviar.

“El virus regularmente afecta aves y las infecciones en humanos que se han detectado especialmente en trabajadores de granjas con aves son muy leves y no llevan a estas manifestaciones”, afirmó.



Zoé Robledo destaca la ampliación de medidas para los afectados de la guardería ABC

El director del IMSS, Zoé Robledo informó sobre el avance de las medidas económicas y los servicios a las víctimas afectadas por el incendio de la guardería ABC de Sonora.

Tras haber pasado 15 años de la tragedia donde murieron 49 niños, el Ejecutivo indicó que se ha avanzado mucho en las investigaciones, pese a las protestas y exigencias de los padres y familiares afectados.

Las personas que sobrevivieron al incendio de la Guardería ABC acusaron que el Gobierno no les ha apoyado, tampoco el IMSS.

En este sentido, Zoé Robledo aseguró que las investigaciones siguen en curso y destacó que hay comunicación directa con la FGR.

AMLO presume los 35 millones votos a favor de Claudia Sheinbaum

El dirigente presumió que la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum obtuvo 35,852,403 votos tras haber iniciado el conteo en los cómputos distritales.

“Por cierto, ya llegó (Claudia Sheinbaum) a 35 millones y va a pasar. Si me cepilló a mi, se pensaba que iba a ser la elección más votada, entonces terminan con esto el sábado y luego hay que esperar porque vienen las impugnaciones”, aclaró.

Aseguró que tras los resultados preliminares de las elecciones la oposición todavía no acepta su derrota.

“Es interesante decirlo porque todavía no quieren aceptar la nueva realidad ese es un problema que tienen cuantas veces e dicho aquí e repetido la frase bíblica de que ‘no se pueden poner vinos nuevos en botellas viejas’, ¿por qué no entender los cambios?”, expresó.



AMLO arremete contra la ONU ante los conflicto en Gaza y Ucrania

El presidente López Obrador criticó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por su papel frente a los conflictos entre Israel y Gaza así como la guerra entre Rusia y Ucrania.

Niñas y niños palestinos desplazados se refugian en una escuela de la ONU destruida en Jan Yunis, Gaza. (EFE)

“La ONU desatiende, voltea a otro lado, no se trata de estar en Congresos si hay un tema como Gaza o la guerra en Ucrania debe haber más activismo para atender estos casos”, sostuvo.

Cierre de la frontera no conviene ni a México ni EU: AMLO

Tras ser cuestionado por la orden de Biden sobre el cierre temporal de la frontera con México, el mandatario señaló que no es posible cerrar la frontera porque no le conviene ni a México ni a Estados Unidos por sus relaciones comerciales.

“No se puede cerrar la frontera, no es posible, no le conviene a ninguno de los dos países ni a nuestros pueblos, es bastante la integración económica-social que existe”, comentó.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva que restringirá de manera drástica las solicitudes de asilo en la frontera con México, en lo que supone una de sus medidas migratorias más duras y que llega en plena campaña para las elecciones generales de noviembre próximo.

Esa orden permitirá a las autoridades estadounidenses deportar a quienes no cumplan unos estrictos estándares de asilo cuando se supere la cifra de 2 mil 500 detenciones diarias en la frontera durante un promedio de siete días, detallaron a la prensa altos funcionarios estadounidenses.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, habla sobre la medida que anunció para limitar el asilo en la frontera con México, este 4 de junio de 2024, en la Casa Blanca, Washington.

Estos son los centros que recibieron sus recursos para los Comités de Salud

El proyecto que lleva por nombre ‘La Clínica es nuestra’ contará con recursos para los Comités de Salud de los 23 estados miembros, mismos que se administrarán en las clínicas y centros de salud.

Durante la conferencia de prensa matutina, se realizó un enlace con autoridades que contarán con estos programas.

Michoacán

San Luis Potosí

Zacatecas

Tamaulipas

Sinaloa

Sonora

Baja California Sur

Baja California

AMLO presume que Yucatán se une al programa La Clínica es Nuestra

El presidente López Obrador al iniciar su matutina destacó que el estado de Yucatán se unió al programa La Clínica es Nuestra.

Actualmente son 23 estados, y próximamente serán 24 ya que se agregará Yucatán que “permitieron la federalización de la salud”.

“Las gobernadoras y gobernadores participaron adhiriéndose a federalizar todo ese sistema y ese dinero ya no se les transfiere sino se utiliza nacionalmente, desde luego con la participación de ellos para garantizar a todos el derecho a la salud. Hubieron casos en donde los gobernadores no aceptaron muy pocos, ya son 23 estados y acaba de notificar el virtual gobernador electo (de Yucatán) que va a incorporarse van a ser 24″, dijo.