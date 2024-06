Jugadores de Pumas terminan vacaciones y presentan exámenes médicos

By

El conjunto de los Pumas de la UNAM ha terminado su periodo vacacional para dar inicio a la etapa de pretemporada, luego de que esta mañana un grupo de jugadores hayan presentado sus exámenes médicos para encarar el próximo torneo Apertura 2024 de la Liga MX.

No obstante, los universitarios no podrán contar con plantel completo para el inicio de los trabajos, pues suman hasta cinco elementos que tendrán actividad en selección mayor y selección menores, tanto Julio González, César Huerta y Guillermo Martínez se mantienen convocados por Jaime Lozano previo a la Copa América, así como Pablo Monroy y Rodrigo López con la escuadra Sub 23 que encarará el torneo Maurice Revello.

El resto de jugadores se presentará en las siguientes horas para realizar sus primeros exámenes médicos y una vez superada la fase, el equipo se concentrará el viernes en las instalaciones de Cantera para conocer los planes de trabajo, donde destaca el viaje a Quintana Roo del 9 al 17 de junio.

Se espera que, en los próximos días, los auriazules anuncien los duelos amistosos que sostendrán en el mes de junio, con la mira puesta para el 5 de julio, cuando arranque la lucha por el título del Apertura 2024.