Dentro de unos días, específicamente el 13 de junio, BTS celebrará su onceavo aniversario desde que debutaron sin imaginar que se convertirían en uno de los grupos más exitosos de K-pop en Corea y todo el mundo.

Como cada año, BTS realiza el Festa, el cual es una serie de eventos que se realizan días previos a su aniversario con la finalidad de compartir fotos, videos, canciones exclusivas o presentaciones en vivo con Army y así celebrar la fecha en la que debutaron.

Este año ya se dio a conocer un calendario con actividades que aún no han sido reveladas, pero la que ya fue confirmada es el Bang Bang Con 2024.

¿Qué es el Bang Bang Con de BTS?

Fue en el 2020, durante la pandemia, que BTS tuvo que cancelar su gira por lo que decidieron realizar en abril el Bang Bang Con, el cual es una transmisión para Army en donde se pueden ver los diferentes shows que el grupo ha lanzado en DVD o sido transmitidos en Internet.

Poco después, en junio con motivo de su aniversario, realizaron otro Bang Bang Con y desde entonces cada año se realiza y se transmiten tres o más presentaciones que el grupo ha dado. Esto es totalmente gratis y tiene una duración de más de 4 horas.

¿Qué conciertos se transmitirán en el Bang Bang Con 2024 de BTS?

Tras el anuncio que se hizo en X sobre que este año se realizará una Bang Bang Con, también se revelaron los conciertos de BTS que serán transmitidos en línea y que Army podrá ver totalmente gratis.

Estos son los conciertos que se transmitirán en el Bang Ban Con 2024 de BTS.

BTS 2014 Live Trilogy Episode II: The Red Bullet

BTS 2017 Live Trilogy Episode III: The Wings Tour The Final

BTS World Tour Love Yourself: Speak Yourself [The Final]

Bang Bang con bts

¿Cuándo y dónde ver la Bang Bang Con 2024 de BTS?

Toma nota porque la Bang Bang Con 2024 será uno de los eventos de Festa con los que iniciará la celebración del onceavo aniversario del debut de BTS.

La Bang Bang Con 2024 de BTS será este 7 de junio a las 9:00 PM, hora del centro de México. En cuanto a dónde verla, por ahora no se ha confirmado, pero se espera que sea a través del canal de YouTube BANGTANTV.