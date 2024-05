Impulso especial: González goza de buen inicio con Yankees

Antes de su presentación en temporada como jugador de los Yankees, el nayarita Víctor González tuvo una escala en la Ciudad de México. Para el zurdo mexicano esta visita fue de gran ayuda.

González y un puñado de jugadores de los Yankees, que incluyó a Anthony Volpe y Giancarlo Stanton, viajaron a la CDMX para sostener un par de encuentros de exhibición ante los Diablos Rojos del México, en el estadio Alfredo Harp Helú, algo que les dejó buenos dividendos.

De verdad que ahí, en Ciudad de México, solté la presión que tenía en el spring training”, explicó González. “Estaba preocupado por hacer el equipo, cuando llegué allá ya sabía que me iba a quedar, pero igual me sentía bien presionado. Llegar allá y ver a mi familia y amigos, convivir con ellos, me ayudó mucho, me sentí diferente, y llegué con otro enfoque a la temporada”.

González, quien jugó sus primeras tres temporadas con los Dodgers tiene efectividad de 3.31 con récord de 2-1 durante sus primeras 19 apariciones de este 2024. Cuenta con dos salvamentos y dos holds.

A la par, los Yankees también están en un inicio de campaña mejor del que muchos hubieran imaginado con marca de 37-18, líderes del Este de la Liga Americana en la Major League Baseball (MLB).

Creo que a todos los que fuimos nos ayudó. Te puedo decir que en el viaje conviví más con mis compañeros, como que nos ayudó a romper el hielo y, aunque muchos no hicieron el viaje, cuando volvimos a estar todos juntos sí se notó esa diferencia”.

En su primera temporada en el beisbol de Grandes Ligas, González fue parte importante para que los Dodgers rompieran una sequía de 32 años sin ganar una Serie Mundial. En su primera temporada con los Yankees, tiene la opción de volver a jugar otro papel importante, en otra gran organización que tiene una sequía de 15 años sin siquiera arribar al Clásico de Otoño.

No hay nadie que trabaje en este equipo que no sepa cual es el objetivo”, explicó. “Sabemos que aquí hay que ganar y yo, particularmente, pues estoy haciendo lo posible para ayudar al equipo.

Ese año con los Dodgers fue increíble, ya sé lo que es, y ahora lo quiero repetir aquí, donde también tienen mucho años sin ganar, y donde es una afición que ya está desesperada”.

Víctor forma parte de una curiosa legión mexicana en Yankees, en la que él es el único que domina el español. El jardinero Alex Verdugo y el catcher José Treviño, mexicanos nacidos en Estados Unidos, son piezas importantes, pero ninguno domina el español con fluidez.

Les estoy enseñando palabras en español que no saben. Conozco a Alex de ligas menores de Dodgers, pero no hablábamos mucho, porque yo casi no hablo en inglés, pero ahora hablamos más y convivimos mucho los tres”, dijo González, quien tiene su casillero entre el de Verdugo y Treviño.