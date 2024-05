¡Ciao Memo Ochoa! El portero mexicano se despide con emotivo mensaje del Salernitana

By

Guillermo Ochoa llegó al Salernitana con el objetivo de salvarlo del descenso y si bien en una primera instancia lo consiguió no fue así para esta última temporada donde el equipo ha descendido a la Serie B tras ser el peor equipo de la clasificación de la Serie A italiana.

Memo Ochoa acumuló 41 partidos en el equipo en donde recibió 77 goles en su contra, mientras en la última temporada estuvo 13 partidos fuera por lesión y en cuatro más inició como suplente. De hecho, el que también ha sido histórico guardameta de la selección mexicana de futbol no disputó los últimos cinco cotejos.

A través de un mensaje en redes sociales, Ochoa se despidió en italiano de los aficionados del equipo, cuadro al que llegó hace año y medio, pero con los que ahora corta la relación.

El mensaje de Guillermo Ocho en su adiós de la Serie A

“Hoy me dirijo a ustedes con tristeza para deciros adiós ya que dejo este maravilloso club, ciudad y afición que me acogieron con los brazos abiertos durante la pasada temporada. Mi experiencia con la Salernitana ha sido inolvidable, aunque corta ha sido intensa, llena de emociones y retos que me han hecho crecer como deportista y como persona.

“Quiero dar las gracias a todos y cada uno de ustedes por el apoyo en todo momento, por los ánimos que me empujaron a dar lo mejor de mí en cada partido.

“La pasión y el amor por el fútbol que se respira en esta ciudad me han calado hondo y siempre llevaré a Salerno en el corazón.

“Ha sido un honor defender los colores de Salernitana y luchar junto a mis compañeros.

“Doy las gracias a mis entrenadores, al personal y a los directivos que hicieron posible mi llegada a este club y me permitieron disfrutar del fútbol de la Serie A, una de las ligas más competitivas del mundo.