Christian Nodal y Cazzu confirmaron su ruptura el pasado 23 de mayo y, tras ser una de las relaciones más mediáticas por alrededor de dos años, los rumores no tardaron: entre especulaciones por infidelidades hasta un supuesto robo al cantante de la familia de Julieta Cazzuchelli.

Nodal, quien tiene una hija con Cazzu, publicó esta mañana un comunicado: “Mi gente, les pido por favor que paren con el odio hacia la familia de Julieta, a la prensa que paren con todas las agresiones sin fundamentos y me refiero puntualmente al robo en Argentina”.

El intérprete de ‘Botella tras botella’ se separó de Julieta en buenos términos y agregó: “Están dañando a personas buenas, que amo, respeto y no merecen ese dolor. No crean todo lo que leen, que no se expanda la violencia ni las mentiras por el bien de mi hija y su familia. Gracias”.

Después de dos años de relación y una hija, Christian Nodal y Cazzu decidieron no casarse. (Foto: Especial El Financiero) (Instagram @cazzu / Facebook @christiannodaloficialmx / Pexels)

El pasado 13 de mayo Christian Nodal había contado a Luz García en el pódcast Noche de Luz que no habían hablado de casarse porque aún no definían dónde vivir, luego de que habían robado su casa en Argentina, tras lo cual decidieron cambiar de domicilio:

“Fue el mismo día que yo viaje para lo de París, ese día a las 4 de la mañana, entraron; (Cazzu) tiene una hermana y se acaba de casar: amarraron a su esposa, a mi cuñada, le quitaron los anillos, se robaron dinero”.



¿Por qué se separaron Nodal y Cazzu?

El fin de la relación de Nodal y Cazzu fue anunciada con dos comunicados en Instagram: “Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija, Inti”, escribió Christian.

Mientras que Cazzu apuntó: “Los artistas somos una pantalla de lo que sucede en la vida real. Ustedes transitan con nosotros el amor, el desamor, los aciertos y los errores. Hoy, como muchas veces lo fue y como todavía quedan, muchas nos acompañan, algunos con odio y otros con mucho amor. GRACIAS, todo sana”.

Sin embargo, el 23 mayo el periodista argentino Maximiliano Lumbia estuvo en el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, donde aseguró que gente allegada a la pareja le dijo los motivos de la ruptura.

Lumbia comentó que la pareja se había ido conociendo durante el embarazo, además de que el intérprete de ‘Adiós, amor’ estaba muy mal tras su ruptura con Belinda:

“No sé si al momento de conocer a Cazzu había olvidado al ciento por ciento a Belinda, y en el camino, hubo un embarazo que no se sabe si fue buscado no, pero sí sabemos que Christian Nodal tenía ganas de ser padre hace tiempo”.

El comunicador agregó que la razón principal fueron celos, infidelidad e inseguridades: “En algunas giras que él salió y ella por algún motivo no lo acompañó, se hablan de infidelidades”.

Luego, Maximiliano comentó el robo a la casa de los artistas: “Se habla también de un robo que podría llegar a estar vinculado, algunos habrían dicho, algún posible allegado de Cazzu, o de la familia de Cazzu, algo que a Christian le hizo un poco de ruido”.