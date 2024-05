El hijo de Erika Buenfil, Nicolás Buenfil, ha compartido fotografías únicas donde se le puede ver junto a su padre, Zedillo Jr., y parece que su relación se encuentra mejor.

Nicolás Buenfil retomó la relación con su padre durante la pandemia y actualmente tiene una buena comunicación con Isabella Zedillo, su hermana.

El pasado domingo 19 de mayo, compartió dos imágenes de ‘su domingo familiar’ junto a Isabella, la hija de Zedillo Jr. y Rebeca Sáenz. Nicolás subió las fotografías acompañadas de la frase: “Lis sis”. Además, de un par de historias junto a su papá, donde se les puede ver disfrutando de un domingo con una carne asada.

¿Cuántos hijos tiene Zedillo Jr.?

Ernesto Zedillo Jr., hijo del expresidente de México Ernesto Zedillo, es un empresario y padre de tres hijos.

Zedillo es el padre de Nicolás Buenfil, de 20 años; Isabella Zedillo, de 20 años; y Victoria Zedillo, de 18 años.

¿Cómo fue el reencuentro de Nicolás Buenfiil y Zedillo Jr.?

La relación entre Nicolás y Zedillo Jr. surgió durante la pandemia por Covid-19, cuando Nicolás interactuó con Isabella a través de los videojuegos, aunque él no sabía quién era ella. Cuando Zedillo Jr. se enteró de que sus hijos jugaban en línea, se comunicó con Érika para preguntar sobre el nombre de usuario de Nicolás y confirmar si realmente era él quien jugaba con Isabella.

El joven ha contado que mantiene una buena relación con su padre, con quien suele ir a comer, visitar museos y realizar distintos paseos.

“Ahora lo veo seguido y eso es lo que cuenta. Ya lo perdoné, no le guardo rencor. Me gusta verlo y convivir con él junto con mis dos medias hermanas, Isabella y Victoria. Veo que las cuida y que ellas lo quieren, eso es suficiente para mí, un gran hombre”, declaró Nicolás.

¿Cómo fue la relación de Erika Buenfil y Ernesto Zedillo Jr.?

Erika Buenfil y Ernesto Zedillo Jr. tuvieron una breve relación, cuando se conocieron en el antro Baby’O en Acapulco.

La misma actriz ha confesado que no tuvieron una relación de inmediato, debido a que Zedillo es 12 años más grande que ella. Antes de terminar su relación, Erika Buenfil le contó de su embarazo a Zedillo, aunque él no reaccionó de la mejor manera.

El empresario se alejó por un tiempo y la buscó hasta cinco meses después, para pedirle hablar de la situación. “El creía que ya no seguía embarazada, me acuerdo de que me dijo que no me preocupara que él iba a estar pendiente, ya me sentí mucho más tranquila”, detalló Erika.

A pesar de ello, no llevan una mala relación, pues Zedillo volvió a buscar a Nicolás durante la pandemia y poco a poco ha mejorado la relación.