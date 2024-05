Elda Peralta Ayala, actriz mexicana que participó en películas como Chucho el Roto murió este miércoles a los 91 años, informó la Asociación Nacional de Actores (ANDA) a través de sus redes sociales.

La actriz, nacida en Hermosillo, Sonora, formó parte de más de 30 películas entre las que destacaron Hipócrita, El Esqueleto de la Señora Morales, Trotacalles, Necesito dinero, Cárcel de mujeres, Acuérdate de vivir.

Por el momento se desconoce la causa de la muerte de la actriz Elda Peralta.

La actriz mexicana inició su trayectoria artística en 1947 y sólo duró una década dentro del cine para después dedicarse completamente a la escritura y a la docencia de asignaturas relacionadas con el teatro en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. (INBAL), además de ser escritora.



Elda Peralta dejó el deporte por la actuación

Elda Peralta aseguró, en una entrevista con el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) que no nació para ser actriz, sino que ella desde muy joven practicaba tenis. “Fui muy poco tiempo tenista por una razón (…) fue por una apuesta, me enseñaron a jugar y en cuatro años fui campeona nacional (…) logré estar en el ranking (…) lo dejé porque no puedo ser deportista toda la vida”, mencionó.

Peralta abandonó el deporte por problemas de salud y porque quería cumplir su sueño de participar en películas.

¿Por qué Elda Peralta abandonó el cine?

Elda Peralta mencionó que ella quería ser actriz hasta “que fuera viejita”, pero sólo duró en la industria cinematográfica mexicana durante poco más de un década. El motivo: un director la acosó.

Ella contó a medios que un cineasta, del que no reveló su identidad, pero precisando que ya murió, la quiso obligar a hacer algo que ella no quería a lo que ella se negó, pero sí le dejó un trauma durante toda su carrera artística.

Elda Peralta fue autora ¿Qué libros escribió?

Elda Peralta, durante su etapa como docente, también fue escritora de cuentos, novelas y ensayos bajo el sello del INBAL. Los libros que publicó fueron:

Las sustancias de la tierra, biografía íntima de Luis Spota.

Remedios para olvidar.

La época de oro sin nostalgia, Luis Spota en el cine mexicano.

Nocturno mar sin espuma.

Vuelves… con tu esperar desnudo.

Seis conjuros en un pentagrama.