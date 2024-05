‘Piojo’ Herrera madruga a Xolos y confirma su salida del club

Es oficial, Miguel Herrera no seguirá más al frente del Club Tijuana, y fue el propio entrenador quien se encargó de soltar la noticia. Reconoció que su segunda etapa con Xolos fue un desastre, pero igual se va agradecido con la institución por haberle brindado la confianza, aunque con una sensación de enojo al mismo tiempo.

Agradecido con Jorge Alberto, con ‘Toño’ Núñez, no fue un gran año, fue un desastre, un fracaso, fue un año muy malo y un torneo muy malo. Ayer estuvimos platicando con Jorge y decidimos que yo me hiciera a un lado para que él pudiera proyectar algo a su equipo. Jorge tenía la idea de que yo me quedara hasta el 2026, pero no hubo resultados. Me voy enojado porque no pude conseguir las cosas, me voy triste, es una institución a la que le he tomado mucho cariño, a la afición que merecía más”, soltó para Caliente TV.

Por otro lado, negó que él hubiese renunciado al proyecto, simplemente fue una decisión de mutuo acuerdo con los directivos.

No, por qué era faltarle al apoyo y confianza de Jorge, si no hubiera una relación tan cercana pensaría en un momento en renunciar, pero nunca pensé en traicionar los ideales de Jorge”, explicó.

Sobre sus planes a futuro, Herrera reconoció que es incierto, por ahora se tomará el tiempo de estar con su familia y tratar de dejar en el pasado el trago amargo que fue esta segunda etapa Xolos.

Esperar y ver qué sigue, desempolvar la cabeza, desconectarme, vivir con la familia que es muy importante y asimilar estos momentos, por qué seguramente vendrá algo más, adelante y a ver qué sigue”, concluyó.