Apareció la Xóchitl violenta pero no pudo ganar.

No fue a divertirse, como había anunciado. Xóchitl Gálvez, con el rostro descompuesto, usó el debate para golpear a Claudia Sheinbaum con todo lo que pudo: la atacó en su desempeño como funcionaria pública y en su vida personal. Adriana Pérez Cañedo le tuvo que llamar la atención porque mostraba carteles agresivos mientras hablaba Claudia. La candidata de Morena iba preparada. Le dio una buena desgreñada (en sentido figurado) cuando le sacó a relucir los contratos millonarios que ha conseguido del gobierno y el lamentable episodio de Atenco, que ocurrió cuando era funcionaria del gobierno de Fox. Sin embargo, mantuvo su tono propositivo. No se dejó llevar por la violencia verbal de la aspirante del prianismo. ¿Cambiarán las preferencias electorales después del segundo debate? Difícilmente.

Huele a chicanada

El Tribunal Electoral Federal había anulado la candidatura a diputado federal del ex gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, en función a que están suspendidos sus derechos político-electorales como resultado de que hay órdenes de aprehensión en su contra. Según sus abogados defensores, consiguieron de un juez de distrito en materia de amparo dos suspensiones definitivas. ¿Así de rápido? ¿Cómo se llama el juez?… La defensa del controvertido político tamaulipeco solicitará al Instituto Nacional Electoral que registre su candidatura. Sin embargo, se supone que una decisión del Tribunal es inatacable.

Resentida

La consejera del Instituto Nacional Electoral Carla Humphrey se postuló para convertirse en presidenta del instituto. La comisión de selección la rechazó porque implicaba que se religiera. Acudió al Tribunal Federal Electoral y también la rechazó. Como es sabido, la Cámara de Diputados designó a la sonorense Guadalupe Taddei,una de las aspirantes seleccionadas por la comisión. Le ha puesto Humphrey piedritas en el camino y filtra datos a algunos medios en su contra. Lo más reciente fue la renuncia de 200 aspirantes a cargos de elección en Zacatecas. Es cierto, pero se retiraron por diversas razones, no por cuestiones de seguridad. La intención de la consejera Humphrey fue poner acento en las circunstancias peligrosas en que se está llevando a cabo el proceso electoral y de paso dar armas a Xóchitl Gálvez para usarla contra Claudia Sheinbaum en los debates.

Ombudsman social

Asunto: el costo de los seguros

Las compañías de seguros, con el cuento de que ha aumentado la siniestralidad (lo cual sabemos que es falso, quizá no en Guanajuato, pero estamos hablando de la Ciudad de México y zonas conurbadas) nos clavaron el colmillo en los costos. En mi caso se trata del seguro de auto: de 5 mil 700 pesos en 2023 a 12 mil en 2024, por el mismo auto por supuesto y sin haber hecho uso del seguro prácticamente nunca. Lo coticé en otras compañías y todas están igual o peor. Intenté que Profeco ventilara esto en la sección de los lunes en la mañanera de Quién es quién en los precios, pero me dijeron que el tema no es de su competencia y me sugirieron acudir a Conducef. A mí lo que se me antoja son unos buenos periodicazos a estos bandidos, que se abra el tema a la opinión pública y que de una vez se asuma que la revolución de las conciencias es tangible.

Susana Martínez

R: Lo siniestro es el costo de los seguros. El de gastos médicos ya es inalcanzable, es para los ministros de la Suprema Corte, porque se los pagamos nosotros.

Twitterati

Querido Presidente @lopezobrador_ quiero decirle que cuando termine su mandato usted tiene una recámara para usted y @BeatrizGMuller y otra para su hijo. Y hasta mi casa les puedo dejar y yo me iría a vivir a mi huerto. Así de grande es el cariño que le tenemos en mi familia.

@DorisJaime6

