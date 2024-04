Pasarela de aspirantes en la bancaria de Acapulco

Acapulco sigue en franca recuperación, pero le falta mayor número de visitantes que inyecten vida –y recursos– a hoteles, restaurantes, artesanos, taxis. Los días que siguieron al huracán parecía imposible que pudiera ponerse de pie en tan poco tiempo, y lo ha logrado. Se volcó la ayuda masiva del gobierno federal y de la sociedad civil. Los banqueros decidieron regresar a Acapulco para llevar a cabo su reunión anual, será hoy y mañana. Como tradicionalmente sucede en el último año de un sexenio, han invitado a los tres candidatos presidenciales. El viernes por la mañana recibirán a Xóchitl Gálvez, al mediodía a Jorge Álvarez Máynez y en la tarde a Claudia Sheinbaum. Enviarán un mensaje y –cosa novedosa– habrá un moderador: Leonardo Curzio. (Ojalá no resulte inmoderado, como su colega del debate del INE). Hace seis años, los financieros de la Asociación de Bancos de México no veían con buenos ojos al aspirante de Morena, Andrés Manuel López Obrador, su corazón latía por José Antonio Meade y Ricardo Anaya. Las cosas han cambiado. Los bancos –extranjeros casi todos– han ganado con la 4T más dinero que nunca en la historia. También asistirá el Presidente, en la que será su despedida del sector financiero.

Luces y sombras del TEPJF

Tumbó la candidatura a diputado federal del ex gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, pero validó la de Ricardo Anaya al Senado, un lugar que tiene amarrado, ya que se encuentra en el número tres de la lista de plurinominales del PAN. La decisión también implica un cambio de residencia para ambos: Anaya podrá regresar a México con el fuero de fuera mientras García Cabeza de Vaca deberá residir más tiempo en Estados Unidos; se quedó sin protección y tiene expedientes penales abiertos. Es una oportunidad –utópica– para el fiscal general, Alejandro Gertz, de llevarlo ante un juez. El ex gobernador tiene dos órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En el caso de Anaya, se suponía que también enfrentaba una orden de captura; fue denunciado por Emilio Lozoya, ex director de Pemex, de haber recibido dinero de Oderbrecht, pero resultó que no. ¿Entonces por qué huyó?

Una serie para Netflix

El desencuentro entre Arturo Zaldívar y Norma Piña, del que ambos saldrán muy abollados, dará oportunidad a los ciudadanos de conocer las oscuras entrañas del Poder Judicial. Acérquese una bolsa de cacahuates y prepárese a ver una serie de horror tipo Netflix.

La Pensión del Bienestar

Explica el IMSS que si un trabajador tiene un sueldo de 11 mil pesos, al momento de jubilarse recibe sólo 60 por ciento; con la Pensión del Bienestar tendría la parte suplementaria de 40 por ciento, es decir, sus 11 mil pesos completos. Y en el caso de personas que perciban más del salario base, al momento de pensionarse recibirían 15 mil pesos. La discusión de la iniciativa de Morena y aliados continuará el próximo lunes en la Cámara de Diputados.

Ombudsman Social

Asunto: la catedral de Cuernavaca

A propósito del periodo de sequía en México: la catedral de Cuernavaca tiene aproximadamente 20 árboles en el atrio, de éstos, la tercera parte están secos. Como los árboles mueren de pie, la gente que asiste a este lugar no lo percibe. Mueren, no por falta de riego, sino porque fueron invadidos por el muérdago, planta parasitaria que perfora la corteza y chupa la savia y mueren (algo así como lo que hacen los adeptos de la derecha con el árbol de la democracia). Sería interesante que ahora que están a tope las campañas electorales, utilicen parte de los recursos para reforestar algunas de las ciudades del país, y que la derecha aporte algo más que su rabia perenne.

Twitterati

