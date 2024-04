Diablos abre temporada en casa con victoria ante Tigres en LMB

En una noche de dos jonrones de Julián Ornelas y de cuatro hits en cuatro turnos con dos empujadas de Robinson Canó, los Diablos Rojos del México (4-0) vencieron 8-5 a los Tigres de Quintana Roo (2-2) al abrir la serie en el Estadio Alfredo Harp Helú dentro de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Ornelas y Canó encabezaron la noche en la que la ofensiva roja pegó 12 imparables, al empujaron cinco de las ocho anotaciones (tres Ornelas y dos Canó), mientras que Franklin Barreto cerró con una noche de 5-3, dos anotadas y dos producidas, actividad con la que la ‘Pandilla Escarlata’ se mantiene invicta al arrancar el calendario 2024 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Ornelas fue el encargado de poner arriba 2-1 a los Diablos al volarse la barda en la segunda tanda y después, con su jonrón de la octava, rompió el empate a cinco y puso la voz a un ataque de tres rayitas que puso cifras definitivas al duelo.

En el pitcheo, el derecho Trevor Bauer debutó con los Diablos Rojos con un trabajo de 3.2 entradas, en las que admitió siete hits y cuatro anotaciones, sin regalar pasaporte, ponchando a dos rivales, saliendo sin decisión.

Después, vinieron al relevo siete lanzadores, que cumplieron con 5.1 entradas de una sola carrera admitida.

Juego de volteretas

Los felinos abrieron el marcador en el primer rollo al timbrar en una ocasión pero en la segunda vino la respuesta escarlata con dos carreras (2-1), que se dieron con jonrón de Julián Ornelas con José Pirela en base.

La segunda voltereta del choque se presentó en la tercera cuando los felinos llegaron al plato tres veces (4-2), situación que marcó el final de la actuación del abridor Trevor Bauer.

Aunque el derecho dejó el juego perdido, la artillería local se puso en acción en la baja del cuarto rollo cuando anotaron tres veces. Triple de Juan Carlos Gamboa envío a home a Xavier Fernández, Franklin Barreto mandó a home al ‘Haper’ con doblete y anotó con sencillo de Robinson Canó.

Después de haber sido controlada por tres capítulos, la ofensiva visitante empató el juego en la séptima alta. Pero entonces, en la octava baja, los escarlata armaron el rally final con tres anotaciones que los alejaron a un 8-5 que fue definitivo.



Hoy el segundo de la serie en CDMX

Tras el arranque de esta nueva semana por parte de Diablos y Tigres que hoy se vuelven a ver la caras a partir de las 19 horas en el segundo duelo de la serie, los demás equipos también entrarán en acción abriendo sus respectivos juegos.

Juegos para hoy

-Oaxaca vs Querétaro 7:00 PM

-Dos Laredos vs Durango 8:35 PM

-Yucatán vs Tabasco 9:00 PM

-Aguascalientes vs Chihuahua 9:00 PM

-Monterrey vs Jalisco 9:00 PM

-León Vs Veracruz 9:15 PM

-Puebla vs Campeche 9:30 PM

-Saltillo vs Monclova 9:30 PM

-Laguna vs Tijuana 10:35 PM

-Quintana Roo vs México 7:00 PM