Aficionado mexicano se tatuó a Messi; muestran su fervor

Varios aficionados mexicanos se dieron cita en el hotel donde se hospedará Lionel Messi y el Inter de Miami, así como en las inmediaciones del aeropuerto de Monterrey en busca de ver a su ídolo. Uno de ellos mostró con orgullo el tatuaje que se hizo del argentino en el pecho.

El aficionado mexicano mostró con orgullo su tatuaje, descubriendo parte de su cuerpo para ver el rostro de Messi besando la Copa del Mundo.

Tatuaje de Messi

Aquella imagen emblemática tras ganar el Mundial de Qatar 2022 y que compartió con sus seguidores.

“Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer… Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos… Lo logramos!!!”, indicó en redes sociales.

En las calles del estado mexicano, otros seguidores portaban playeras del Inter de Miami y esperaban impacientes la llegada del argentino.

Otro enseño un tatuaje en el pie, otros banderas y cartelones.

Messi y el Inter de Miami llegaron este sábado a Monterrey para el duelo de vuelta de los Cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf, que se disputará este miércoles 10 de abril a las 8:30 de la noche en el Estadio BBVA.