Luego de que YouTube retirara el video de la conferencia matutina donde aparece el número telefónico de la periodista del New York Times (NYT), Natalie Kitroeff, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que la plataforma permitió que volviera a subirlo siempre y cuando cumpliera una condición.

En su conferencia matutina de este lunes, el mandatario señaló que la encargada de Comunicación Digital de Presidencia, Jessica Ramírez, a quien cariñosamente se refiere como ‘Jessi’, consultó con YouTube los motivos por los cuales se había eliminado el video y le permitieron volver a subirlo si omitía el número telefónico de la periodista. Sin embargo, López Obrador se negó a realizar el cambio.

“Quien me ayuda Jessi, que es extraordinaria, muy buena, que la quiero mucho, tiene alguna relación con los de YouTube, creo que le dijeron que si quitaba el teléfono, podía subir de nuevo el texto, entonces ella hizo eso, pero cuando yo me enteré le dije respetuosamente no, porque voy a volver a poner la carta que le enviaron a Jesús para que vean el tono, el modito, y luego el reportaje que hicieron sin ninguna prueba, pero con un dardo envenenado”, dijo esta mañana.

En la conferencia del jueves 22 de febrero, López Obrador anunció que el medio estadounidense publicaría un reportaje en donde señalaba a sus allegados de tener nexos con el narcotráfico. Se enteró antes de que saliera a la luz porque la jefa de la corresponsalía del NYT y coautora del reportaje, Natalie Kitroeff, le envió un cuestionario a través del vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, solicitando respuestas a las acusaciones.

El mandatario mostró la misiva en Palacio Nacional en donde aparecía el número telefónico de la periodista, motivo por el cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) abrió una investigación en su contra.

Al siguiente día, López Obrador defendió haber mostrado el documento bajo el argumento de ejercer su derecho de réplica ante las acusaciones sin pruebas del medio y aseguró que no ponía en riesgo a la periodista al hacer público su teléfono.

“¿Y mi derecho? ¿Y el derecho a la calumnia? Ella tiene derecho a calumniarme a mí a mi familia, a mis hijos, pero además sin ninguna prueba”, lanzó en su conferencia del viernes 23 de febrero.

En un movimiento retador, volvió a pedir que se exhibiera el documento esta mañana aunque, esta vez ya no aparecía el número telefónico.

“Le van a tumbar el canal”, le advirtieron los periodistas presentes. “Es por el tono ¿y ustedes qué dicen? No le hace que no la vuelvan a bajar, vamos a ponerla completa para que la gente lo sepa. No le hace, la verdad nos hará libres”, insistió el mandatario y justificó su decisión afirmando que el número de teléfono que aparecía en la carta no es personal sino institucional.

“Es nada más para tener un contexto de cómo actúan con prepotencia, primero, nada más que eso no lo tomaron en cuenta, la compañera periodista está haciendo un trabajo público, el periodismo es una actividad pública como la política, y todos tenemos que actuar con transparencia”, dijo.

“Ella sabía que le estaba pidiendo información al coordinador de comunicación social de la Presidencia, es una carta institucional, se la mandó a su correo institucional. Su teléfono también es institucional, es público, de eso luego nos enteramos”, agregó.

AMLO pide investigar vínculos de YouTube con ‘partido conservador’

Minutos antes, López Obrador afirmó que la eliminación de su conferencia no solo se trató de una cuestión ‘técnica’ sino también ‘política’ y pidió a YouTube indagar supuestos vínculos de su sede en México con un partido del bloque opositor.

“YouTube me cepilló, nos, fue parejo, tengo información de que es que, a lo mejor no lo saben los dueños de YouTube, aprovecho para pedirles que investiguen, porque parece que la empresa aquí, como sucedió con Twitter (ahora, X) estaba tomada por conservadores, vinculados a un partido conservador, entonces ellos están metidos, son del mismo grupo, Claudio X. González, (Jorge) Castañeda”, lanzó.