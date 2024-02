El presidente Andrés Manuel López Obrador ha acusado nuevamente al Poder Judicial de estar “podrido”, tras dejar en libertad a delincuentes de cuello blanco y del crimen organizado. “Todos los casos los perdemos”, ha dicho el mandatario en reacción a la salida del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, del Reclusorio Norte donde estuvo cerca de tres años preso. Un tribunal le concedió un amparo para que siga su proceso judicial en prisión domiciliaria. Quién fuera funcionario en el sexenio de Enrique Peña Nieto ha sido señalado de incurrir en actos de corrupción por la entrega de contratos a la empresa Odebrecht y la compra de la planta chatarra de fertilizantes de Agronitrogenados.

Juan Pedro Contreras, magistrado de un tribunal colegiado en materia penal en la Ciudad de México, cambió la medida cautelar a Lozoya bajo el argumento de que no existe riesgo de fuga. La resolución ha permitido que el exfuncionario regrese a su domicilio, en tanto se resuelven los procesos judiciales que enfrenta. El fallo ha ocasionado otra embestida del mandatario mexicano contra ministros, jueces y magistrados en su conferencia de prensa de este miércoles.

“Esto tiene que ver con los jueces, con el Poder Judicial que dejan libres a todos; a presuntos delincuentes de cuello blanco y presuntos delincuentes del crimen organizado. Jueces, magistrados, ministros. Están en contra de nosotros porque el Poder Judicial está dominado por la oligarquía corrupta, está al servicio de una minoría corrupta, son empleados de ellos, no representan al pueblo de México”, ha sido la reacción del mandatario a la salida de Lozoya de prisión.

López Obrador ha dedicado buena parte de su conferencia para fustigar a los impartidores de justicia. “Nunca han hecho justicia, siempre han estado al servicio de una élite, pero ahora de manera abierta y descarada y en contra nuestra. Todos los casos los perdemos, amparan a las empresas que quieren tener el control de la industria eléctrica nacional, protegen a los traficantes de influencias, a los corruptos, a los pseudo ambientalistas, pseudo defensores de derechos humanos”, ha continuado el presidente.

Consultado sobre la posible impugnación del fallo, ha dejado claro que el tema no está en sus manos. “La Fiscalía seguramente va a apelar si es que lo puede hacer, pero es un asunto entre la Fiscalía y el Poder Judicial. El Poder Judicial está podrido. Puede ser que haya excepciones también de jueces, magistrados, me consta de ministros que son distintos, pero son la excepción, no la regla”, añadió.

Casi al cierre de la conferencia López Obrador ha reculado su opinión sobre la actuación del Poder judicial. Ha referido que durante la presidencia del exministro Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación había más “recato”. “Ahora [con la llegada de Norma Piña] los ministros tienen licencia para robar”, ha dicho el mandatario para agregar que “si el ministro estuviera no pasarían estas cosas”.