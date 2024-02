Casi una nueva Constitución.

A principios del sexenio se discutió en Palacio Nacional la idea de proponer al Congreso de la Unión una nueva Constitución. Sin embargo, titubearon; no se pusieron de acuerdo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero (le decían la ministra), el asesor jurídico, Julio Scherer Ibarra, y otros miembros del gabinete. Apenas tomaba las riendas la nueva administración y prefirieron la ruta de ir presentando reformas particulares progresivamente, no fuera a reaccionar mal el sector privado por el infundado temor de una Constitución de corte chavista. Ayer el presidente López Obrador presentó un paquetazo que, a reserva de contarlos minuciosamente, contiene una veintena de cambios.

Casi una nueva Carta Magna

La Constitución se compone de 136 artículos más los transitorios. Hasta ahora Morena ha conseguido modificar 62. Si llegaran a aprobarse los cambios propuestos ayer, sumados a los que ya están en vigor, contarían casi como la nueva Constitución que no transitó hace cinco años. Ahora enfrentará más resistencia, porque su discusión será contaminada por el proceso electoral. Aunque los partidos de oposición no han crecido, al contrario, perdieron las elecciones en más de 20 estados, tienen el suficiente número de votos en el Congreso para ejercer un bloqueo. El paquetazo es un pendiente para las cámaras de Senadores y Diputados que serán electas el próximo mes de junio. Y, desde luego, será Claudia Sheinbaum quien finalmente decidirá darles luz verde según las circunstancias políticas y económicas que prevalecerán entonces.

El ministro

No hay familia en México, sobre todo entre las más humildes, que no haya sido víctima alguna vez de un atropello de jueces, secretarios de juzgados, actuarios, magistrados y ministros. Son funcionarios que el pueblo detesta porque actúan con impunidad. Ayer se conmemoró en Querétaro el aniversario número 107 de la promulgación de la Constitución. No asistió el presidente López Obrador y el ministro Alberto Pérez Dayán habló a nombre del Poder Judicial. Entre otras cosas dijo lo siguiente: Hay que alejar al Poder Judicial de la política y no arrojarlo al fondo de ella para que no resulte en un juego de las pasiones. Agregó: Militancia y judicatura no son afines. De plano nos quiere chamaquear. La Suprema Corte se ha convertido en un partido político de oposición al gobierno de la 4T. Morena ha pedido la destitución de Pérez Dayán por la chicanada en el caso de la ley de la industria eléctrica, la cual ha sido declarada inconstitucional.

El rey tiene cáncer

Es verdad que algunas formas de cáncer ya no son necesariamente mortales y los médicos las consideran enfermedades crónicas. Sin embargo, las personas que alguna vez padecieron y superaron la enfermedad no vuelven a vivir como antes. El Palacio de Buckingham anunció que el rey Carlos III ha sido diagnosticado con algún tipo de cáncer, está siendo sometido a tratamiento y continuará atendiendo su agenda, pero no actos públicos. Tiene 75 años y pasó mucho tiempo esperando que abdicara su madre, la longeva reina Isabel, pero no lo hizo, conservó la corona hasta su fallecimiento en septiembre de 2022. Su heredero no tiene ni dos años en el trono. Añádase a su historia el turbulento matrimonio con Lady Di y resulta inevitable llegar a la conclusión de que persigue la mala suerte. Al fallecer, lo sucederia su hijo William, pero tiene problemas con su otro descendiente, Harry.

Doscientos diputados y 64 senadores plurinominales y un Poder Judicial. Todos gobernando sin voto ciudadano. ¿Vivimos realmente en una democracia? La @SCJN es una dictadura por derecho propio, hacen lo que quieren y roban a manos llenas. Tener media democracia no es vivir en democracia.

