Toto Wolff no le guarda rencor a Lewis Hamilton

El jefe del equipo de Mercedes afirmó que el fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari no es una sorpresa. No quiso hablar del sustituto del británico

El jefe de equipo de Mercedes-AMG Petronas F1, Toto Wolff, no tiene dudas sobre la integridad de Lewis Hamilton antes de que el siete veces campeón del mundo se marche a Ferrari en 2025, un anuncio que “no es una sorpresa” para él, aunque reconoció que sí extrañó el “momento” en el que lo comunicó.

“Cuando firmamos el contrato con Lewis optamos por un plazo más corto, así que los acontecimientos no son una sorpresa, quizás el momento. “Estábamos muy alineados cuando entramos en el periodo navideño. Hay que preguntarle a Lewis por qué cambió de opinión. Para mí es perfectamente comprensible cómo lo planteó, necesitaba un nuevo reto, buscaba un entorno diferente, y tal vez era la última posibilidad”, señaló Wolff.

El piloto británico de Fórmula 1, Lewis Hamilton, y Mercedes anunciaron este jueves el fin de su relación para 2025, después de 12 años con las ‘Flechas Plateadas’, para poner rumbo a Ferrari. El siete veces campeón del mundo habría activado una cláusula para salir de la escudería alemana y buscar una nueva aventura con el equipo italiano.

Pese a este giro de los acontecimientos, Toto Wolff insistió en que no guardará rencor a Lewis Hamilton después, y tampoco le preocupa que el británico comparta información sensible con su futuro equipo. “Siempre he tratado de ser transparente y justo y nada va a cambiar en ese sentido en 2024. En términos de desarrollo de cara al futuro, es algo que tenemos que mirar. En lo que respecta a 2025, evaluaremos más adelante en la temporada lo que significa en términos de información técnica”.

“No dudo de la integridad de Lewis a la hora de compartir información. Queremos asegurarnos de que esta sea una temporada exitosa para ambos pilotos y para Mercedes y todos nosotros daremos lo máximo para conseguirlo”, agregó Wolff.

Sobre la decisión de Lewis Hamilton, Wolff confesó que escuchó rumores, pero no intentó que el británico cambiara de opinión, consciente de que “firmar un contrato a corto plazo podía ser beneficioso para ambas partes”. “Nuestro viaje profesional llega a su fin, pero no significa que nuestra relación personal termine”, recordó.

“He encontrado un amigo, hemos construido una relación durante los últimos 10 años. Se enfrenta a una situación muy difícil, por primera vez en 10 años sin poder hacer una lluvia de ideas conmigo, y por lo tanto siempre respetaré la dificultad de la situación a la que se enfrenta. En el futuro discutiremos si se podría haber hecho de otra manera, pero no le guardo rencor”, sentenció Wolff.

El jefe de equipo del equipo alemán no quiso hablar sobre el sustituto de Hamilton, y resaltó el papel de George Russell en el futuro. “Tenemos una base sólida, un piloto rápido, con talento e inteligente en el coche. Sólo necesitamos tomar la decisión correcta para el segundo asiento y no es algo en lo que quiera precipitarme”, analizó.

“Supongo que hace unas semanas se firmaron algunos contratos que habríamos mirado y que podrían haber sido interesantes, pero en cierto modo siempre me gustan los cambios, porque los cambios te dan oportunidades. Quizá sea una oportunidad de hacer algo audaz”, concluyó.