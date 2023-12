Duván Vergara desea permanecer en Santos Laguna

Duván Vergara reconoce que el Apertura 2023 fue una transición, de una fuerte lesión que tuvo, pero con el Clausura 2024 en puerta, el atacante colombiano espera llenarle el ojo a la directiva del Santos Laguna para que ejerzan la opción de compra, al término de sus últimos seis meses de préstamo.

Sí, quiero quedarme. Me quedan seis meses lindos que los aprovecharé al máximo. Estoy muy feliz aquí, muy contento por la continuidad y por el cariño que me han mostrado todos. Pensar en si me compran o vuelvo a Monterrey, sería apresurarme. Queda todavía un torneo por delante y mi rendimiento en la cancha es el que dará la respuesta si me quedo o si me voy”, comentó.

Además, Duván aceptó que se espera mucho más de él, futbolísticamente hablando, en el conjunto de los Guerreros; toda vez que llegó con la etiqueta de refuerzo al equipo que dirige el uruguayo Pablo Repetto, quien partido a partido le ha dado el voto de confianza.

Se sabe que se espera mucho más de mí. No fue un torneo bueno para todos, no se cumplió el objetivo grupal. Todos somos culpables de lo que pasó. Espero estar a la altura, ser más regular. Estoy consciente que debo aportar más, tomar el rol que tuvieron Juan (Brunetta) y Harold (Preciado). El profe espera cosas mejores de mí”, concluyó.