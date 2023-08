Emilio Lara aceptó haber bajado su nivel, “me perdí un poco”

By

El defensor americanista aseguró que tratará de 'no soltar' esta nueva oportunidad luego de ser titular frente al Atlas en la Jornada 4 del Apertura 2023

Esté quien esté siempre es bueno tener competencia. Como canteranos tenemos que levantar la mano, hacernos notar. A nosotros nos corresponde trabajar y despreocuparse por lo externo. Somos personas y fuera del campo tenemos problemas. Me perdí un poco. Trato de dar lo mejor de mí, para tomar esta nueva oportunidad y no soltarla”, reflexionó el defensor en conferencia de prensa.

Tras una destacada estadía en las fuerzas básicas y un decoroso papel en el Mundial Sub17 en el 2019, Lara comenzó a trabajar en el primer equipo, bajo el mando de Miguel Herrera, sin embargo, en la era de Fernando Ortiz, Emilio perdió la titularidad en la lateral derecha.

Ahorita no estoy consolidado, todavía me falta proceso. Atrás de mí hay más chavos que quieren su oportunidad y el cuerpo técnico se da cuenta de eso, pero lleguen extranjeros o no, aquí hay calidad”.

Sobre su retorno a la central, Lara compartió:

La posición donde me pongan, voy a tratar de dar lo mejor, pero la central es donde más disfruto jugar, me siento con más confianza y mejor ubicado”.

Respecto a la nueva era que viven las Águilas con André Jardine en la dirección técnica, el joven azulcrema añadió que “aprendemos la nueva metodología y siempre trabajamos lo más profesionales para mostrarnos… Portar el escudo no es nada fácil, creo que uno que salió de la cantera es cosa fácil manejar esa presión”.

CUATRO SEGUIDOS EN EL AZTECA

Para el americanismo viene una recta favorable en el Apertura 2023, luego del cambio de sede de su juego anterior que terminó por jugarse en el estadio Azteca, en lugar del maltratado campo del Jalisco.

Ahora, en las Jornadas 5 y 6, recibirán al Necaxa (23 de agosto) y al León (26).

Creo que nos viene muy bien, siempre es muy bueno jugar en casa con toda nuestra gente. El Azteca siempre impone y qué mejor que enfrentar varios partidos en casa”, mencionó Emilio Lara tras la práctica.

El América repetirá juego en el Azteca, pero como visitante administrativo ante el Cruz Azul (2 de septiembre) y posteriormente a la fecha FIFA de Septiembre recibirá el Clásico contra las Chivas (día16).