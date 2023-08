Actuaciones de América dejan intranquilo a Andre Jardine

By

El conjunto de América ha tenido un arranque de temporada negativo. Las Águilas suman cuatro puntos de nueve posibles en casa sumado al fracaso en la Leagues Cup arrojan un mal balance para la causa azulcrema y para un André Jardine que confesó que en un equipo como el azulcrema nunca se puede dormir con tranquilidad dado que la presión exige siempre un mejor trabajo.

Creo que dormir tranquilo nunca. Aquí trabajamos con la presión y es bueno porque es una presión que no te deja descansar en un buen sentido, de planear y pensar siempre en lo que tenemos que hacer mejor. Viene este plazo y estaremos listos. Algunos jugadores están cerca de regresar. Henry a lo mejor ya entrena con nosotros mañana, ‘Cabecita’ ya se siente bien y Cáceres necesita más tiempo por la cirugía, ya cuando tengamos a todos, el arsenal de América es poderoso. Con las ausencias encontramos la mejor versión posible”, comentó.

En lo que respecta a la igualada con Atlas, el timonel americanista resaltó la labor defensiva de su rival y a pesar de no haber podido sumar de a tres, puntualizó el hecho de no haber perdido ante un oponente como los Rojinegros. Además, aseguró que, pese a las ausencias, su escuadra volverá a mostrar su mejor forma con el correr de los juegos.

Sensaciones duras. Atlas hizo un juego durísimo, muy dedicado en fase defensiva. Tuvo jugadores en marca personal y no fue fácil. Son partidos que puedes perder y no puedes regalar ni una oportunidad. Al final conseguimos un gol importante y el partido fue muy difícil, pero hay que saber jugar este tipo de partidos y el equipo va a volver, aún con las ausencias porque siempre vemos que cambiamos al equipo por una lesión o suspensión y el equipo necesita continuidad para una idea más consistente. Es importante no perder y al final del partido Atlas jugó bien”, sentenció.