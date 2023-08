Roberto Mancini explica sus razones para dejar a Italia

Criticado desde que abandonó su puesto como seleccionador de Italia, Roberto Mancini tomó la palabra en la prensa italiana el martes para explicar su decisión y criticar a la Federación de futbol de su país, que negocia por su lado la llegada de Luciano Spalletti, quien recientemente se desvinculó del Nápoles.

Dos días después del anuncio de su marcha, que conmocionó y decepciono en partes iguales al futbol italiano, Mancini lanzó un contraataque con entrevistas a cuatro periódicos.

El elegante exatacante de la Sampdoria, herido por las críticas, no se contuvo en sus declaraciones, dejando en claro sus motivos para dejar el banquillo de la ‘Azzurri’.

No he matado a nadie y se me trata, creo, de una manera que no me merezco. Se han dicho muchas cosas que no se corresponden a la realidad”, confió al Messaggero.

Mancini, que llevó a Italia en 2021 a su segundo título europeo, quiso despejar la idea por la que habría dejado a Italia para asumir el puesto de Arabia Saudita, sin seleccionador desde la marcha del francés Hervé Renard.

Para mí, Italia ha sido siempre mi prioridad. Después de tantos años en ese puesto, recibo varias proposiciones que estudiaré en las próximas semanas, pero por el momento, no hay nada concreto (…) Cuando algo me interese, pasará algo, pero Arabia Saudita no tiene nada que ver”, aseguró al Corriere dello sport.

Las razones de su marcha, cinco años después de ser nombrado en mayo de 2018 y 17 meses después del fracaso de la Nazionale de no clasificar al Mundial 2022 de Qatar, habría que buscarlas en la Federación Italiana de Futbol (FIGC), según Mancini.

Hacía meses que pensaba (en su salida), era el momento de irme porque cuando algunas cosas, algunas situaciones cambian de manera interna, quiere decir que nos dirigimos hacia el final”, sentenció en su entrevista al diario Corriere dello sport.