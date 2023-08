Jaime Lozano quiere hacer historia con la Selección Mexicana

A unas pocas horas de que fuera ratificado como técnico de la Selección Mexicana, Jaime Lozano, ya piensa en marcar época al frente del Tri. En un mensaje emitido en las redes sociales del conjunto mexicano, Jimmy se dijo listo para encarar esta nueva responsabilidad.

“Es un privilegio, he pasado mucho tiempo a lo largo de mi retiro preparándome para oportunidades como esta. Esto es lo mejor que me ha pasado como profesional, cada que me ha tocado pararme al frente de la selección han salido las cosas bien, sé que no es una ley, sé que no están contadas ni garantizadas, pero tengo una fe inmensa, ilusión de ayudar a mi país, lo verán en los partidos pero lo haré cada uno de los días que esté”, afirmó.

Jaime Lozano, técnico de la Selección Mexicana

A decir de Lozano, el proceso mundialista de cara al 2026 es solo el primer paso, el Mundial será el trampolín para futuras aspiraciones.

“A eso venimos, a hacer historia, a hacer las cosas de una mejor manera, muchos técnicos pasaron por Juegos Olímpicos y creo que solo dos tuvimos la fortuna de regresar con algo y ahora tuvimos la fortuna de regresar la Copa a casa y pensar en grande para esos objetivos que nos ponemos. Quiero hacer historia, nuestra historia y seguir siendo parte de esta historia, vamos a trabajar más que cualquier otro seleccionador, y pondremos el nombre de México en alto”, enfatizó.

La primera tarea de Lozano será trabajar, prácticamente a marchas forzadas para preparar al equipo para los juegos de carácter amistoso ante Australia, Uzbekistan, Ghana y Alemania en septiembre y octubre.

“Cada partido es de preparación, pero la exigencia es ganarlos, buena cara y va a importar mucho. Se busca en ese proceso, al no tener una eliminatoria como tal, buscaremos tener rivales de todo tipo, en un Mundial no siempre enfrentas a los mejores, es importar pensar en todos los aspectos”, dijo.

El as bajo la manga es el apoyo y respaldo total de los jugadores, además del visto bueno del Consejo de Expertos que fue pieza fundamental para su ratificación en el banquillo nacional.

“Hay que sacarle provecho a todos ellos (Consejo de Expertos), tendrán grandes historias y enseñanza para nosotros y es la primera vez que se hace en México, debemos ir paso a paso, de mi parte poder escuchar a (Javier) Aguirre, (Ricardo) Lavolpe, Hierro, (Carles) Puyol, yo feliz, siempre. Ahora que me los ponen mucho más cerca y a mi disposición es un lujo tener a cada uno de ellos”, señaló.

JIMMY LE ABRE LA PUERTA A LOS NATURALIZADOS

“La selección es de todos, no hay mexicanos ‘A’ o ‘B’, así lo vamos a ver, que lo sepa todo México y lo sepan todos los jugadores, quien tenga la ilusión y ganas de venir, ése va a estar, el que esté en mejor momento y sea mexicano va a tener las mejores oportunidades de venir y dar su mejor futbol”.

Por otro lado, el trabajo en conjunto con la Sub 23 será una de las principales encomiendas de esta nueva gestión, a la espera de un cambio generacional más eficiente y una transición que se rija bajo el mismo esquema.

“Lo tenemos muy pensado, después de Panamericanos que es el último torneo importante que les queda a la Sub-23 haremos microciclos. La selección es de todos y no es de edades, es de capacidades, de momentos. El que esté en mejor momento es al que le daremos la oportunidad de seguir ganando convocatorias para el futuro”.

Jimmy arranca con el pie derecho, por lo menos en cuanto al apoyo de la afición. Algo que no ha pasado desapercibido por el mismo timonel.

“Lo sentí desde antes de empezar a competir, eso lo agradezco mucho a la gente, recibí muchas muestras de cariño, mucho apoyo a lo largo de la Copa Oro y después de ella (con el resultado), la confianza crece cuando los resultados te respaldan. A todos los mexicanos agradecerles el gran apoyo y cariño que han demostrado, los necesitamos más en este proceso y Mundial que es en casa, vamos a hacer un Mundial inolvidable para todos nosotros”, concluyó.