Ofertan mil 200 empleos para jóvenes duranguenses

By

Durango, Dgo.- En el Gobierno del Estado, trabajamos para que el talento joven permanezca en el estado, aseguró la titular de la Secretaría del Trabajo y previsión Social (STyPS), Cindy González Murillo, al anunciar junto a la directora del Instituto Duranguense de la Juventud (IDJ), Mayte Manzanera Aldana, la realización de dos “Ferias del Empleo para la juventud”, una en Durango y otra en La Laguna.

“Es importante involucrar a jóvenes en estrategias de desarrollo económico y oferta laboral, es momento de hacer equipo, y con estas acciones, podemos tener contacto con diversos perfiles duranguenses para generar una cadena de valor entre todos”, dijo la directora del IDJ al detallar que en estos dos eventos de reclutamiento, participarán alrededor de 120 empresas y se ofertarán mil 200 vacantes.

Informó que la primera de estas ferias, tendrá lugar el 22 de agosto en el aula magna del Centro de Convenciones Bicentenario en la capital, posteriormente, el día 29, se llevará a cabo la siguiente en la Región Laguna, en el Centro de Convenciones de la Expo Feria Gómez Palacio, en un horario de 09:00 a 14:00 horas.

“Esta oportunidad de Ferias de Empleos no solamente es para jóvenes, la invitación es para todos quienes buscan laborar, además tratamos que estás ferias, no sean lo que en años anteriores, buscamos que tengan un abanico muy amplio para que los profesionistas no piensen que van a ir a encontrar trabajo en una maquiladora como eran los comentarios que anteriormente se hacían”, mencionó Cindy González, al invitar a los interesados a acercarse para que puedan encontrar una oportunidad.

Agregó que desde hace meses han estado trabajando en diferentes estrategias de vinculación para jóvenes, ya que conocen el panorama y las necesidades de este sector, por ello, en reuniones con las nuevas empresas que están por instalarse en la entidad, se han entablado temas reiterativos como la inclusión para los jóvenes y un sueldo digno.

Manzanera Aldana añadió que con programas como “Trabajoven” y “Yes en Inglés”, se otorgan herramientas a los jóvenes para que tengan más y mejores oportunidades, por eso, reiteró la invitación a todos los actores económicos, empleadores, y organizaciones de trabajo a que mantengan de forma activa la inclusión y se siga escuchando la voz de la juventud.