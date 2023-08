¡Lamentable! Niño fue tacleado por guardia de seguridad en México

By

El duelo entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad en el Estadio BBVA de Rayados de Monterrey, fue agridulce tras un empate a 0-0, donde al final recibieron abucheos y se armó la polémica, cuando varios niños entraron a la cancha para saludar a sus ídolos, pero algunos guardias de seguridad no midieron su fuerza.

Un niño trató de llegar hasta donde estaba Memphis Depay, pero un guardia de seguridad lo tacleó, por lo que el menor fue a dar al césped.

En otro de los videos que circulan en redes sociales, se aprecia a otro menor que fue detenido por otro guardia de seguridad, le alcanzó a dar un manotazo y en el césped lo jaloneó hasta que llegó otra persona.

Un niño salió en camilla y trasladado a un hospital.

Al momento, los Rayados de Monterrey, ni el Atlético de Madrid ni la Real Sociedad se pronunciaron al respecto.

Durante el partido, Unai Marrero, portero de la Real Sociedad, le atajó un penal a Memphis Depay, que tiró al centro al estilo Panenka al minuto 82’.

Al final, el técnico Diego ‘Cholo’ Simeone resaltó el ambiente que hubo y admitió que fue un aburrido 0-0.

“El ambiente fue buenísimo, la gente fue bastante, enganchada no pudo divertirse porque vienen a ver goles y un 0-0 no apetece. Hicimos un esfuerzo para llegar a esa situación en el primer tiempo tuvimos dos situaciones una con Morata, la de Llorente que sacan en la línea el penal, hubo situaciones para ganar el partido y no pudimos acertar, nos quedamos con este 0-0 aburrido como dicen ustedes”, comentó.

El sábado, en el estadio Oracle Park de San Francisco, California, continuará la pretemporada de estos cuatro equipos. El Sevilla enfrentará al Atlético de Madrid y el Betis se medirá con la Real Sociedad.