Se mantiene alto el registro de empleos del IMSS

By

– Liberan a la amiga de Superman ligada a Nexium

– El dream team de la oposición

Ya avisó Zoé Robledo que dejará la dirección general del Instituto Mexicano del Seguro Social porque trae alta la presión arterial por Chiapas. Sin embargo, antes de irse podría ser que el registro de trabajadores llegue a 22 millones. Un récord. Al 30 de junio tiene inscritos a 21 millones 887,307; de los cuales, 86.4 por ciento son permanentes y 13.6 eventuales, aunque ese mes se observó un crecimiento de 24,398 puestos, ligeramente por debajo del promedio de los últimos 10 años, que fue de 29 mil. Reporta el instituto que en el primer semestre del año se crearon 514,411 puestos, de los cuales, 75.9% corresponden a empleo permanente. El aumento de 514 mil es el segundo más alto desde que se tiene registro. Los sueldos se mantienen firmes. Al cierre de junio el salario base de cotización promedio alcanzó 534.10 pesos, informa.

La secta

Reporta la corresponsal del diario El País en Los Ángeles, California, María Porcel, nuevos datos sobre el clan Nexium en que están involucrados personajes muy conocidos de México. Dice María: No han sido tres años, como estaba previsto; ni 120, como les ha caído a sus máximos responsables, pero Allison Mack ha tenido que pasar por una condena ejemplar. Ahora, dos años después de entrar en una cárcel federal, la actriz acaba de salir de prisión. La intérprete, con poco más de una docena de títulos en su haber, pero conocida por haber interpretado a la mejor amiga de Superman durante más de 200 capítulos de la serie Smallville, fue condenada en junio de 2021 a tres años de cárcel por formar parte de la secta Nxivm (léase Nexium), cuyos máximos responsables fueron acusados de tráfico sexual, y ser considerada cómplice esencial de la trama, sobre todo al reclutar mujeres’. (¿Recuerdan a los personajes mexicanos de la trama?) Añade la reportera de El País: “Mack ha cumplido algo menos de dos tercios de su condena (se ha librado de 14 meses) y ya ha sido liberada del centro en el que permanecía, situado en la ciudad californiana de Dublin, al norte del estado, cerca de San Francisco, como dio a conocer en exclusiva el Albany Times Union, diario con sede en esta localidad neoyorquina, que fue donde se gestaron los turbios planes de esta secta. Aunque su condena fue menor que la del resto, gracias a su cooperación con las autoridades, aún tendrá que cumplir otros tres años de libertad vigilada”.¿Los recordaron? Uno es Emiliano, hijo del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, quien ha negado su involucramiento; otra fue una de las hijas del editor del diario Reforma y otra más fue Clara Luz Flores, ex candidata de Morena al gobierno de Nuevo León. El jefe del grupo, Keith Raniere, fue detenido en marzo de 2018 y condenado en 2019 a una pena de 120 años de cárcel.

Se bajaron

Son más los que han tirado la toalla que los que siguen en el ring. José Ángel Gurría abandonó la carrera por la candidatura presidencial –cualquiera que sea el nombre que tenga en esta etapa– del Frente Amplio. El también conocido como El Ángel de la Dependencia será premiado con un cargo de asesor en ciencias ocultas. También se bajó del ring Silvano Aureoles. Verá la batalla desde su banquito.

Twitterati

¡Extra, extra! Hoy en la Asamblea Informativa en Torreón, Coahuila, compartí una noticia que me hicieron llegar: el comité de campaña del bloque cínico opositor estará coordinado por Claudio X. González; su coordinador de Finanzas será Alito Moreno; su abogado, Diego Fernández de Cevallos; el responsable del desarrollo inmobiliario, Jorge Romero; el del programa de construcción de la paz, Felipe Calderón; para el arte y teatro, Santiago Creel; responsables de la democracia, Vicente Fox y Carlos Ugalde. Finísimas personas todas. En estos días me pasarán otros nombramientos, estén atentos.

Claudia Sheinbaum @Claudiashein

R: Estimada Claudia: anda rodando la rola de que Genaro García Luna va a salir pronto y volverá a la Secretaría de Seguridad. ¿Quién mejor?

