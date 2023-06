Aryna Sabalenka avanza a semifinales de Roland Garros y rompe su silencio

By

La bielorrusa Aryna Sabalenka, número dos mundial, se clasificó para las semifinales de Roland Garros, tras vencer este martes, en un partido políticamente cargado, a la ucraniana Elina Svitolina (192ª) por 6-4 y 6-4.

Sabalenka luchará por un puesto en la final contra la checa Karolina Muchova (43ª WTA), que ganó a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova por 7-5 y 6-2 en la Philippe Chatrier por la mañana.

Como vino haciendo todo el torneo con las jugadoras rusas y bielorrusas, Svitolina no dio la mano a Sabalenka al término del enfrentamiento.

No quiero que mi país esté en ningún conflicto, no apoyo la guerra, lo que significa que no apoyo a (el presidente bielorruso) Alexander Lukashenko”, declaró Sabalenka en rueda de prensa tras su victoria.

El partido comenzó igualado, con un empate a cuatro juegos en el primer set, tras el cual Sabalenka tomó el control, convirtiendo la primera bola de rotura del encuentro y llevándose la primera manga.

Svitolina se puso por delante 2-0 en el segundo set, pero la N.2 igualó la contienda y sumó cuatro juegos seguidos para ampliar definitivamente su ventaja.

Con esta victoria, Sabalenka habrá alcanzado las semifinales de todos los Grand Slam, en los que lleva una racha de 12 victorias consecutivas tras su primer gran triunfo en el Abierto de Australia en enero.

La bielorrusa pone también en un aprieto a la vigente campeona Iga Swiatek, que tendrá que llegar a la final si quiere mantenerse en el N.1 del ranking al término del torneo.