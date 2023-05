HISTÓRICO: VÍNCULAN A PROCESO A EX GOBERNADOR DE DURANGO; JOSE “N”

El Juez de Control no dio lugar a la medida cautelar para que fuera recluido, luego que consideró que el ex gobernador no ha mostrado interés de evadir la acción de la justicia. Advirtió al indiciado que no puede acercarse al periodista, su familia o testigos del caso.