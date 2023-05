Nahuel Guzmán es tundido en redes por actitud bravucona

By

Nahuel Guzmán, portero de Tigres, volvió a mostrar que pierde los estribos cuando pierde su equipo dentro del campo. Este nuevo episodio se dio la noche de este miércoles cuando el cuadro felino fue eliminado por el León en la Liga de Campeones de Concacaf.

Nahuel Guzmán casi armó un zafarrancho al término del duelo en el que los felinos cayeron en el global 4-3 contra la ‘Fiera’, dejándolos sin chances de acceder a la gran final del certamen internacional.

Desde el inicio, el argentino fue víctima de cánticos en su contra por parte de cierto sector del público. Sin embargo, la gota que parece haber rebasado el vaso, fue cuando el público comenzó a lanzarle proyectiles al campo, dándole en el codo con una aparente moneda, esto mientras el conjunto regio todavía estaba empatado en el global 3-3.

No obstante, los ánimos se calentaron cuando los locales marcaron el gol del triunfo y de ahí en adelante todo el ambiente fue turbio para Guzmán, que en cuanto escuchó el silbatazo final quiso encarar a su colega Rodolfo Cota.

El arquero esmeralda se dirigía a las gradas a mandar saludos cuando el sudamericano se le emparejó en el camino para decirle de cosas, ahí los jugadores de ambas escuadras quisieron armar una gresca, la cual fue interrumpida por Robert Dante Siboldi y otros, quienes quisieron calmar al “Patón” frente al ojo público.

Pero las cosas no terminaron ahí, en redes sociales han trascendido videos donde el portero argentino encaró al cuerpo arbitral luego del encuentro, reclamando el no haber intercedido de manera más directa tras la agresión que sufrió por parte de la afición, generando un tumulto en los pasillos de los vestidores.

Nahuel Guzmán encarando a Rodolfo Cota en Liga de Campeones Concacaf 2023

Esta reacción se une a un sinfín de actos en los que el rosarino ha estado inmiscuido y todos con un mismo escenario, en el que los regios perdieron un encuentro o fueron eliminados de algún torneo.

LOS COMENTARIOS EN REDES SOCIALES PARA NAHUEL GUZMÁN

“No sabes perder, como siempre”.

“Siempre hace lo mismo”.

“Que se puede esperar del peor perdedor de la Liiga MX, Nahuel, siempre haciendo lo mismo, clásico de los chikitigres, por eso nunca serán un equipo grande”.

“Lamentable”.

“Como no terminar caliente.. no lo acepto que quede claro.. pero hubo muchas cosas que no marcaron… y también.. tigres pobre en el accionar .. pero bueno”.

“Mi pregunta es, ¿que intentaba hacer Nahuel ahí?”.

“Nada más no sabes perder”.