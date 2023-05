A la coalición opositora Va por México le urge definir un candidato, una propuesta de gobierno y ofrecer diagnósticos y soluciones conjuntas, consideró el priista José Ángel Gurría, aspirante a la candidatura presidencial.

Al aclarar que no se alista como priista ni como parte de un partido –”de ninguna manera como priista, voy como candidato ciudadano, no voy por el PRI, no vamos por un partido político, vamos por la sociedad civil”–, sostiene que “para ganar, desde el punto de vista aritmético, de más votos, de tener mayoría legislativa y la presidencial, es necesaria la coalición”.

En entrevista en el programa EntreDichos, de El Financiero Bloomberg, con el periodista René Delgado, el exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores y exsecretario general de la OCDE, recalcó que “soy el mejor preparado” y aclaró que “no puedo negar la cruz de la parroquia (ser del PRI), pero llevo casi 20 años fuera de México, aunque nunca le perdí el toque ni el ritmo de lo que estaba pasando”.

Recomendó que “no sólo es hacer la coalición, hay que usarla, hay que cacarear el huevo y decir al electorado que estamos ofreciendo una mejor propuesta de gobierno. No tenemos esa cultura, pero llegó el momento apropiado, oportuno y porque es la única forma de que podamos prevalecer” como partidos políticos, indicó.

Estimó que el candidato se debe conocer “a más tardar después de la elección del Estado de México, es el plazo, lo más pronto posible, aunque no por eso debe ser apresurado, debe ser cuidadoso, de equilibrios”.

¿Cuándo definirá Morena a su candidata o candidato? Esto sabemos

El presidente Andrés Manuel López Obrador habría dado la instrucción a legisladores de Morena para definir a su candidato para las elecciones presidenciales de 2024 entre las cuatro ‘corcholatas’ que aspiran a sucederlo.

De acuerdo con el diario El País, el mandatario dio la instrucción de que en tres meses se defina quién será el abanderado de Morena para las elecciones, es decir entre julio y agosto.

La reunión que tuvo lugar en Palacio Nacional, la noche del viernes 28 de abril, mismo día en el que a un costado del recinto se llevaba a cabo el concierto de la cantante Rosalía en el Zócalo, tuvo como invitados a cuatro de los aspirantes a la Presidencia, quienes, de acuerdo con el diario, no dijeron nada y se sentaron a los costados de López Obrador.