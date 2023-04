– Coca-Cola, ganancias globales

– El embajador también se contagió

Dijo Beatriz Gutiérrez Müller desde el Fandango por la Lectura, en Tabasco, donde estuvo acompañada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; el gobernador Carlos Manuel Merino Campos y el embajador de Alemania, Wolfgang Dodd… Últimamente hemos leído, hemos escuchado muchos rumores, chismes, argüendes, de personas que no saben mucho, pero tienen una vastísima imaginación y son capaces de mirar una realidad, transformarla no necesariamente en un buen sentido; exagerar, modificar, alterar. En lingüística se dice perturbar los hechos, las palabras, los dichos, y eso no está mal como ejercicio creativo. A quienes informan cosas les quiero decir que la única y auténtica verdad es que nuestro Presidente está muy bien, eso es lo primero. Él fue contagiado de Covid-19 y, como todos saben, porque vivimos la pandemia, incluso ustedes tuvieron bastante tiempo sin ir a la escuela, una de las formas de curarnos y de no contagiar es el aislamiento. Entonces, nuestro Presidente está guardadito, reposando, como debe ser. Todo lo demás que se haya dicho sobre el Covid que tiene ya queda en la inventiva de muchos que a lo mejor no tienen que hacer. Bastarían estas palabras para apaciguar a los argüenderos, pero no será así. De eso viven.

Coca-Cola

México sigue siendo uno de los mercados donde Coca-Cola tiene mayor venta. La refresquera reportó ingresos a escala mundial, solamente en el primer trimestre del año, por 10 mil 980 millones de dólares. El crecimiento provino tanto de aumento de precios como de mayores volúmenes de comercialización. Coca-Cola reportó un alza de 11 por ciento en el precio/mezcla, cifra que incluye aumentos de precios y cambios en el tamaño de los envases y los canales de venta minoristas. Sus principales mercados son México, Europa occidental y Australia. Las ganancias subieron 12 por ciento, a 3 mil 100 millones de dólares.

No dejar entrar al viejo

Joe Biden ha anunciado que competirá por su releccion el año próximo. Según las encuestas, es una decisión suicida, porque no cuenta con la aprobación de los ciudadanos. De acuerdo con un sondeo del diario The Economist, 49 por ciento desaprueba su desempeño, 44 lo aprueba y 7 no está seguro. En fin, está decidido a no dejar entrar al viejo en su vida y enfrentar una elección a contracorriente.

Desendeudando

La Secretaría de Hacienda realizó una operación de manejo de pasivos en los mercados internacionales. El objetivo principal de esta operación fue desendeudarse en moneda extranjera aprovechando las condiciones de mercado. Los bonos con vencimientos entre 2041 y 2052 se encontraban cotizando a un precio de descuento considerable. Se ofreció a los inversionistas la posibilidad de intercambiarlos por el nuevo bono sostenible con vencimiento en 2053, resultando en un intercambio por cerca de mil 591 millones de dólares, lo que se tradujo en un desendeudamiento de 368 millones. El nuevo bono de referencia a plazo de 30 años se emitió por un monto total de 2 mil 941 millones de dólares, con una tasa cupón de 6.338%.

Elektra

Grupo Elektra, el mayor proveedor de préstamos no bancarios de Estados Unidos, reportó un buen primer trimestre a sus acionistas. Los ingresos consolidados crecieron 12 por ciento, a 42 mil 219 millones de pesos en el periodo, en comparación con 37 mil 532 millones en igual trimestre del año anterior. Como resultado, informa la empresa, el EBITDA fue de 6 mil 158 millones, 10 por ciento superior en comparación con 5 mil 622 millones hace un año. La utilidad de operación fue de 3 mil 767 millones, 45 por ciento por arriba de 2 mil 606 millones en igual periodo de 2022. La compañía reportó utilidad neta de 459 millones, en comparación con la pérdida de 4 mil 615 millones hace un año.

Twitterati

Nos tenemos que seguir cuidando contra el Covid porque sigue latente. Les quiero comunicar que después de hacer una prueba salí positivo. Me encuentro bien, pero suspenderé mis actividades para seguir los protocolos que establecen los @CDCgov.

Embajador Ken Salazar @USAmbMex

R: No le creemos. Que Muestre un video. (Con él no se meten los chayoteros).

¡Que viva México!

