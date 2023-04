Tras horas de múltiples especulaciones, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, confirma lo que ya se dijo ayer, que el presidente mexicano tiene covid 19 tal y como la padece ahora el resto de la gente, como si se tratara de un resfriado: “La afección actual es leve, con síntomas de inflamación en las vías altas respiratorias, nariz, garganta, fiebre y cansancio. Es lo mismo que ha tenido el presidente”. Alcocer ha dicho que por todo remedio se le ha recetado “paracetamol, líquido y descanso”.

El presidente visitaba Yucatán el fin de semana cuando interrumpió su viaje y regresó a Palacio Nacional. Algunos reportes de la prensa local hablaron de un desvanecimiento y pronto se desataron en la red comentarios que desconfiaban del parte médico que se ofreció de forma oficial, un contagio de covid 19. López Obrador puso un tuit en su cuenta en la que reconocía su vuelta adelantada a casa, que estaba aislado en un cuarto del palacio y que celebrada de ese modo peculiar el cumpleaños de su hijo, pero muchos no creían en ese tuit tampoco. Pesan en la memoria de la gente, a buen seguro, las informaciones secretas que se revelaron tras el hackeo de Guacamaya sobre los papeles del Ejército: por ellos se supo de un incidente coronario que obligó al presidente a un traslado de emergencia en helicóptero meses atrás.

Esta mañana, Alcocer no ha querido obviar esa información: “Ya conocen que el presidente tiene antecedentes de infarto al corazón, pero hay normalidad en ese tema. Estudios minuciosos que incluyen examen del tórax han salido normales”, ha comunicado en la sesión matutina. Además, ha confiado que la tensión arterial tiende “a la baja porque no está en acciones con la población”, es decir, que la actividad del presidente no es la habitual de gobierno, con el estrés propio que eso ocasiona. Así que, por ese lado, está todo “controlado y en buena situación”, según el doctor Alcocer.

Preguntado el secretario de Gobernación por los rumores en el ambiente que indican que el presidente podría tener algo más que covid 19, Adán Augusto López ha respondido: “El ambiente qué sabe de quién. Hay voces que se nutren de desinformación, esos son los que tienen el alma podrida”. Ha asegurado que “no hay nada que ocultar, el presidente se está recuperando y seguramente cuando den negativo los análisis estará presente aquí”, ha dicho. En ningún momento fue al hospital, solo regresó a su vivienda en Palacio Nacional, ha dicho López.

López Obrador ha comunicado tres veces que se ha contagiado del SARS cov 2. Lo hizo en 2021 y en febrero de 2022. En esta segunda ocasión él mismo comunicaba por Twitter su estado y señalaba que solo haría “trabajo de oficina”. En esta ocasión se está haciendo mayor hincapié en el “descanso”. Las actividades de Gobierno se han delegado en la persona que la República Mexicana prevé para ello, el secretario de Gobernación, que esta semana se está encargando de las conferencias matutinas, la parte más visible del Gobierno. Adán Augusto López ha señalado que el presidente no fue trasladado de urgencia, sino que los médicos recomendaron que acortara la visita de forma protocolaria por si los análisis daban positivo a influenza o a covid y para evitar el riesgo de contagio entre otras personas. El viernes pasado pernoctó en Chetumal y el sábado en Mérida; la mañana del domingo ya tenía síntomas y se le recomendó volver a la Ciudad de México, donde se supo del positivo a covid.