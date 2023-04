Un choque especial: recuerdos del Chivas-Cruz Azul

Emilio Mora, exjugador de Chivas y Cruz Azul, tuvo la oportunidad de rememorar previo al choque entre ambos equipos, aquella eliminatoria que los confrontó en el repechaje del Clausura 2003, en la que se dio una remontada de las Chivas tras caer en la ida 4-1. El volante tuvo un altercado con Jorge Vergara, entonces dueño del Rebaño, quien había pedido que no jugara en la vuelta de esa serie, pero él estuvo para avanzar.

Fue difícil el trato (con Jorge Vergara). Cuando compró el equipo opinaba y se sentía técnico. Recuerdo un duelo entre Cruz Azul y Chivas, en el repechaje del Clausura 2003, en el Estadio Azul nos metieron 4-1, para la vuelta el técnico, que era Eduardo de la Torre, me dijo que Vergara quería que no iniciara, pero no me sacó, me dijo que iba a jugar.

En esa ocasión me faltó hacer gol. Estrellé un balón en el poste, pero dimos la vuelta. Vergara bajó al vestidor muy contento y fue cuando le dije que ahí estábamos los jugadores malos, los que no quería que jugaran, que por qué no bajó en el 4-1 en contra y sólo en las buenas, pero no volteó”, confió Mora a Excélsior.

El exfutbolista negó que ese altercado le costara continuar en el conjunto tapatío; la realidad es que no se llegó un acuerdo para finiquitar su compra a la escuadra de Cruz Azul.

Mucho se ha mencionado que por esa situación yo salí de Chivas, pero no es verdad, porque Jorge Vergara ni volteó en ese momento, quien lo hizo fue el presidente ejecutivo Ivar Sisniega. Después jugamos cuartos de final y nos echó Morelia. Según me dijeron después que Chivas quería comprarme, pero que Cruz Azul me puso muy caro, así fue como salí del equipo”.

Pese a este episodio, Mora reconoció que jugar con las Chivas fue una de las mejores experiencias que tuvo en su carrera.

Estar en Chivas te cambia mucho, es uno de los equipos grandes o el más grande junto con América, muchos los miden por los trofeos, pero cuando llegué a Chivas a mí me cambió mi perspectiva”, aseveró el exjugador.

Mora sabe de la valía que son los choques entre Chivas y celestes, pero reconoce que la rivalidad entre ambos equipos dista mucho de un clásico nacional entre Guadalajara y América.