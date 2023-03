Georgina Rodríguez ventiló dónde tuvo intimidad con Cristiano

By

La docuserie de Georgina Rodríguez sigue manteniendo éxito en la plataforma de Netflix en España y allí, la modelo y pareja de Cristiano Ronaldo soltó una perlita al ventilar una intimidad, el lugar insólito dónde hizo el amor con el jugador del Al Nassr.

En un capítulo de “Soy Georgina”, les mostró a sus amigos cómo va quedando su casa de Madrid y después pasaron a la cena. En ese momento, la influencer les comentó que no podía mojarse los brazos por un tatuaje que recientemente se había hecho.

“Había evitado bañarme en la playa, pero llegué a casa y me dijo Cris de ir al spa. Estaba súper molesta con los brazos arriba en el spa para que no se mojaran. Estaba cansada de estar con los brazos así. Además, en la piscina de casa no hago pie casi y digo: ‘Me rindo'”, dijo.

Iván, amigo de la modelo, comentó en tono bromista que “el amor lo podrían haber hecho en la cama, no en el spa”.

A lo que Georgina Rodríguez respondió: “No, lo hicimos ahí”.

Ivana, hermana de Georgina, se sorprendió y preguntó: “¿Hicieron el amor en el spa?”.

La pareja de Cristiano Ronaldo por momentos no dijo nada y solo soltó una leve sonrisa.

“Uy, ¿y esa risa?”, prosiguió su hermana.

Después, Georgina lo intentó negar, aunque ya había soltado el detallito.