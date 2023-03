Rafael Puente explota contra reportera por criticar a su hijo, “toda estúpida”

By

Rafael Puente, padre del estratega mexicano que recientemente fue despedido de Pumas, explotó a medio programa ante el punto de vista de Adriana Maldonado al catalogar que Puente del Río dejó ‘un incendio’ en el conjunto universitario luego de los resultados obtenidos durante las primeras 12 Jornadas del Clausura 2023.

Al hablar acerca del salario que estará percibiendo Antonio ‘Turco’ Mohamed, Adriana Maldonado hizo énfasis en los aspectos que tomó en consideración la directiva unamita para seleccionar a su nuevo estratega:

(El tema económico) se platicó con la gente de Rectoría porque querían apagar prácticamente este incendio que dejó Rafael Puente del Rio con el plantel durante su corta gestión”.

En ese instante, Rafael ‘Güama’ Puente interrumpió y murmurando, arremetió contra Adriana Maldonado:

Hija de… toda estúpida”.

Momentos después, Rafael Puente expuso su sentir respecto a los manejos de Pumas y resaltó algunos puntos que considera importantes de la gestión de Rafael Puente del Rio en el Clausura 2023 con la escuadra universitaria:

Por supuesto que me incomoda, está de por medio mi hijo, que yo sé con la seriedad que trabaja, la capacidad que tiene incluso me atrevo a decir, y lo debato con cualquiera, el volumen de juego que tuvo en varios partidos, pero finalmente falló, los resultados no se dieron”.

Asimismo, se desahogó acerca de lo que Adriana Maldonado dijo sobre la gestión de Puente del Río con Pumas, donde se le notaba notoriamente molesto, aunque en este instante no ‘atacó’ ni arremetió ante la reportera que se encontraba a las afueras de ‘Cantera’.

Para nada comparto el punto de vista que nos acaba de reportar nuestra compañera que dice ‘el incendio que dejó’, está a un punto (de Repechaje) … de ser certeros, el resultado habría sido otro”.

De momento, Rafael Puente, Rafael Puente del Río, Adriana Maldonado ni ESPN se han expresado tras lo sucedido.