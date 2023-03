En el Senado, el bloque de contención, conformado por PAN, PRI, PRD, MC y el Grupo Plural está “firme”, garantizó Manuel Añorve, quien sustituyó, la víspera, a Miguel Ángel Osorio Chong en la coordinación de la bancada del PRI.

El legislador guerrerense aseguró que, incluso, es necesario seguir fortaleciendo el bloque, el cual, subrayó, representa el “contrapeso” de Morena: “Pueden tener la garantía de que vamos a seguir trabajando por los acuerdos, construyendo los acuerdos que necesita México”.

Añorve Baños, en entrevista, se comprometió a concluir con la redacción de la acción de inconstitucionalidad en contra del plan B electoral que el bloque de contención presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

-¿El bloque de contención está firme? –se le cuestionó.

-Firme, claro. Al contrario, tenemos que seguirlo fortaleciendo todos los días. Y la ventaja, insisto, es que yo vengo de ser vicecoordinador, y los acuerdos que hemos tomado en la vicecoordinación desde que se conformó el bloque de contención, pues he sido partícipe de ellos; es decir, no es algo extraño o algo que yo no conozca– reiteró.

El nuevo líder de la bancada priista refirió que ha hablado con algunos de sus compañeros de bancada que se salieron durante la asamblea extraordinaria en la que fue removido Osorio Chong, para decirles que se mantengan en la bancada.

En tanto, el coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería, aseguró que el bloque no está en riesgo: “Alguien me preguntaba si creíamos que esto pudiera poner en riesgo el bloque; mi respuesta es categóricamente no”.