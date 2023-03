Diego Boneta se popularizó internacionalmente al darle vida al cantante Luis Miguel en las tres temporadas de Luis Miguel: La Serie, en un proceso que duró cinco años para la plataforma de streaming Netflix.

El actor se metió tanto en el papel de ‘El Sol’ -quien recientemente confirmó su gira de conciertos 2023- que confesó que tuvo que ir a terapia para salir del personaje luego de que llegara a interferir con su propia visión de sí mismo.

“De repente, inconscientemente, cuando me tocaba, por ejemplo, pedir unos tacos con mis amigos, se me salía pedirlos con la voz de Luis Miguel y me decían ‘oye, no mam…’”, le contó al influencer Roberto Martínez.

Sus amigos le reclamaban que ya no estaba en el set de filmación cuando convivía con ellos, por lo que el también empresario -hace poco lanzó su marca de tequila- aseguró que vivió una etapa complicada en su vida luego de la primera temporada que protagonizó.

“Me veía yo físicamente diferente, me veía como Luis Miguel porque me hice lo de los dientes y todo. Fue un proceso de meses para soltar a Luis Miguel y encontrar a Diego. Terapia para volver a mí”, añadió sobre el arduo trabajo de quitarse al personaje de la exitosa producción.

Jamie Foxx le dio consejos a Boneta sobre Luis Miguel

El actor estadounidense Jamie Foxx estuvo involucrado indirectamente con la forma en la que se recreó la vida del intérprete de ‘Ahora te puedes marchar’, pues le dio un consejo a Diego Boneta.

“Me dijo: ‘Diego, haz todo, que en la serie no haya una imagen o algo que sea de Luis Miguel; si es una canción, un video, fotos, la portada del disco, hazlo tú, que no haya nada que rompa y lleve a la gente a ver a Luis Miguel’”.